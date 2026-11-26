Mamadou Diakhon traverse une période difficile au Club de Bruges. Monté au jeu mercredi soir face à Liverpool, l'ailier français a été impliqué dans l'action qui a mené au deuxième but des Reds (0-2). Un nouveau coup dur pour le jeune attaquant, dont les prestations sont de plus en plus scrutées.

Mamadou Diakhon avait déjà fait parler de lui récemment en quittant le terrain d'entraînement, frustré de ne pas avoir été titularisé. Après son entrée difficile contre Liverpool, Nicky Hayen, l'ancien entraîneur du Club de Bruges, a livré son analyse dans Het Laatste Nieuws.

Nicky Hayen pointe un manque de confiance

"Si vous l'utilisez, vous devez lui donner de la confiance", explique Hayen. À ses yeux, le doute pousse l'ailier français à renoncer aux initiatives qui font sa force. L'ancien entraîneur brugeois en veut pour preuve l'action qui a mené au deuxième but de Liverpool.

"Avant, dans les duels en un contre un, il allait vers le but et frappait, mais lorsqu'il n'a pas confiance, il veut donner le ballon. Et cela ne correspond pas à ses qualités. C'est aussi comme cela que le deuxième but arrive", analyse Hayen.

Diakhon doit progresser mentalement

Pour l'ancien coach des Blauw-Zwart, Diakhon doit aussi gagner en constance. "Surtout mentalement. Il a les qualités individuelles. Mais il doit suivre cette intensité. Il choisit encore trop ses moments", estime-t-il.

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"C'est l'étape qu'il doit encore franchir. Et il faudra voir combien de patience le Club aura", conclut Hayen. Pour Diakhon, l'enjeu est désormais de retrouver l'audace qui faisait sa force dans les duels et de maintenir l'intensité attendue tout au long d'un match.