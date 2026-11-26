Battu par Liverpool 0-3 en Ligue des champions, le Club de Bruges peut nourrir des regrets. Hans Vanaken est revenu sur cette défaite après la rencontre.

À 0-1, Hans Vanaken y croyait. Le Club de Bruges avait de plus en plus le ballon aux abords de la surface anglaise, mais Liverpool s'est imposé lourdement 0-3 ce mercredi soir au Jan Breydel qui était complete.

Bruges a souffert en début de match, les Anglais multipliaient les attaques dans le couloir de Kyriani Sabbe. "Le Club de Bruges n'était pas au mieux de sa forme. Cela était dû à la qualité de l'adversaire, qui a bien joué".

Une perte de balle dans la pire des zones

Vanaken est revenu sur le premier but anglais, à cause de la mauvaise passe de Yann Sommer. Le Suisse voulait repartir de derrière. "Si vous perdez le ballon à cet endroit, vous prenez trop de risques. Mais c’est facile à dire après coup".

À vingt minutes du terme, Félix Lemaréchal avait l'égalisation au bout du pied. Alisson en avait décidé autrement. "Notre réaction a été bonne. Si on arrive à égaliser… Mais il nous a manqué quelque chose". Les Brugeois ont ensuite encaissé deux buts en l'espace de quelques minutes.

Confortablement à la 13e place

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Avec neuf points en cinq matchs, le Club de Bruges occupe la 13e place du classement, à trois points de Liverpool. Les Brugeois ont encore trois rencontres à disputer pour assurer leur qualification pour les barrages.