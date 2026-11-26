À quelques heures du coup d'envoi de la rencontre d'Europa League entre l'OFI Crète et Anderlecht, un incident est survenu entre les supporters des deux clubs. Des ultras grecs se sont emparés d'une bâche appartenant aux supporters anderlechtois ayant fait le déplacement.

Selon plusieurs plateformes internationales consacrées aux supporters et au hooliganisme, le groupe Bianconeri Gruppo serait à l'origine de cette action. Ce groupe d'ultras de l'OFI Crète a partagé sur les réseaux sociaux des images de la bâche dérobée.

Un coup dur symbolique pour les ultras d'Anderlecht

Dans le monde des ultras, la perte d'une bâche est considérée comme un véritable affront. Pour les groupes de supporters rivaux, s'emparer d'une telle bâche représente une prise particulièrement symbolique, d'autant plus à l'approche d'une rencontre européenne.

La préparation du déplacement à Héraklion n'avait déjà pas été de tout repos pour Anderlecht. La délégation bruxelloise avait pris du retard mercredi en raison de perturbations du trafic aérien, contraignant Vítor Bruno à écourter sa conférence de presse.

La police locale reste vigilante

La tension est donc montée à Héraklion avant même le coup d'envoi de la rencontre. Les autorités locales surveillent de près la situation aux abords du stade afin d'éviter tout nouveau débordement.

Sur le plan sportif, l'enjeu sera de taille ce jeudi soir au stade Pankritio. Les deux formations, qui s'affronteront à 21h (heure belge), tenteront de décrocher de précieux points dans la phase de ligue de l'Europa League en vue d'une qualification pour la suite de la compétition.



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