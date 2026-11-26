Lille a frappé un grand coup en dominant le Bayern Munich hier soir. Nathan Ngoy s'est une nouvelle fois signalé en défense, signant même un assist. Voici sa réaction à l'issue de la rencontre.

Tout en continuant à se mettre en évidence chez les Diables, Nathan Ngoy fait grimper sa valeur de quelques millions en Ligue des Champions. Hier soir, il est carrément reparti avec le titre d'homme du match grâce à son assist mais aussi à ses interventions pleines de hargne contre le Bayern.

Le début de match était pourtant totalement dominé par les Bavarois. "C’est vrai qu’en première mi-temps on n’y était pas, c’était trop timide, on n’allait pas assez vers l’avant. En deuxième mi-temps, on a eu une bonne réaction, on a poussé, on les a mis en difficulté", explique Ngoy, dans des propos relayés par Le Petit Lillois.

Ngoy à l'abordage

La réaction s'est avérée à la hauteur de l'événement : "A la mi-temps on s’est dit qu’on allait pousser, qu’on allait plus oser et c’est vrai qu’on a eu ces 5 minutes qui nous ont souri. C’est bien parce qu’on a respecté le plan de ce qu’on avait dit".

Ngoy savoure le résultat final : "C'est une belle victoire, ça va nous donner confiance, il y a beaucoup à retirer de ce match-là. Après, on sait qu’il n’y a pas de match facile, on regarde les matchs après-match et il faut continuer à y croire, mais c’est de bon augure pour la suite".

Lille peut continuer à avancer sereinement

"C’est une magnifique soirée, c’est le Bayern, une grosse équipe, mais ça ne reste que trois points. On essaie de gagner tous les matchs et on ne va pas commencer à classer les matchs, on veut juste tous gagner. Ce n'est pas que depuis qu'aujourd'hui qu'on y croit", poursuit Ngoy.



Lire aussi… L'orgueil du champion a parlé : la réaction forte de Kompany après la première défaite de la saison du Bayern›

Lille ne veut pas voir sa victoire minimisée par les absences d'Harry Kane et Michael Olise dans le camp du Bayern : "On savait que dans tous les cas, ça n’allait pas être facile. On a joué avec nos qualités. C’est vrai qu’on a un peu analysé l’adversaire, mais on se base plus sur notre jeu à nous et même sans leurs joueurs stars, ça restait une belle équipe, qui a malgré tout fait un bon match".