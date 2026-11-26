Eupen a annoncé ce matin la résiliation du contrat d'Uri Busquets. L'Espagnol vit des moments compliqués, un accord a donc été trouvé pour mettre un terme à la collaboration.

Il y a un an et demi, Eupen annonçait l'arrivée d'Uri Busquets, un milieu espagnol formé au FC Barcelone jusqu'à ses 20 ans (deux matchs en équipe première). Un joli coup : son profil renseignait également des expériences à Clermont et au FC Twente.

Alternant entre le onze de base et le banc lors de sa première saison, Busquets a disparu des radars cette saison : pas une seule apparition sur la feuille de match. On l'a par contre vu à trois reprises redescendre en U23.

Eupen se montre compréhensif

Le club et le joueur ont trouvé un accord pour mettre fin à son contrat : "La KAS Eupen et Uri Busquets ont résilié leur contrat d’un commun accord", confirment les Pandas dans le communiqué officiel.

Le ton se veut bienveillant : "En tant que joueur de la KAS Eupen, Uri Busquets s’est distingué par ses performances et son comportement exemplaire. Dans une situation difficile pour lui depuis le début de la nouvelle saison, il a toujours fait preuve de professionnalisme et de respect".

"La KAS Eupen tient à le remercier également pour cela et souhaite à Uri beaucoup de succès pour la suite de sa carrière", conclut la direction.



