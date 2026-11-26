Romelu Lukaku ne semble pas encore disposé à en dire plus sur sa décision de prendre sa retraite internationale. Des confrères néerlandophones ont essayé de lui sous-tirer quelques mots, ils sont repartis bredouilles.

Hier soir, Romelu Lukaku était de retour à Stamford Bridge. Non pas pour y défier Chelsea, mais bien le Shakhtar Donetsk, toujours itinérant sur la scène européenne suite à l'invasion russe.

A l'issue de la victoire 0-1 du Fenerbahçe, deux journalistes belges étaient là pour Romelu Lukaku, quelques jours après l'annonce soudaine de sa retraite internationale.

Lukaku ne sort pas de son mutisme

Big Rom a quitté le stade en dernier, il y a été retenu un peu plus longtemps pour y réaliser un contrôle antidopage. Au moment de son passage en zone mixte, les deux journalistes belges lui ont demandé en coeur si sa retraite internationale était une question définitive.

Sa seule réponse aura été un éclat de rire : le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges a serré la main d'un adversaire avant de prendre un taxi pour retrouver les siens sans dire un mot.



Romelu Lukaku n'est donc pour le moment pas encore prêt à dire ce qui lui pèse vraiment sur le coeur et à éclaircir les vraies raisons de sa retraite internationale. Mais quand il le sera, cela risque bien de faire du bruit.