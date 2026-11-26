Rayan Touzghar s'est rapidement imposé comme titulaire dans l'entrejeu du Standard. Son parcours n'a pourtant pas été un long fleuve tranquille.

Des douze matchs de championnat disputés par le Standard, Rayan Touzghar en a commencé dix. Un temps de jeu qui symbolise une adaptation assez rapide depuis la Ligue 2 française.

L'ancien joueur de Pau est dans son élément chez les Rouches. Pourtant, la reconnaissance n'a pas toujours été au rendez-vous. Natif d'Avignon, il n'est arrivé que très tard en centre de formation.

Des lacunes à combler

"J'ai galéré. C'est un peu la même rengaine pour tous ceux qui viennent d'ici mais c'est la vérité : j'ai fait des détections partout, personne ne me prenait", se souvient-il dans une interview accordée au média DM Sport.

Le Nîmes Olympique finit alors tout de même par lui tendre la main. "Vu mon parcours, je suis arrivé avec un peu de retard. Mais j'ai eu la chance d'être coaché par Toifilou Maoulida (l'attaquant aux bandelettes, notamment passé par Nîmes et Marseille NDLR), il m'a fait tout rattraper et j'ai même fini la saison avec un peu d'avance sur le programme".

Son départ de Nîmes, un mal pour un bien ?

Le club lui propose alors un contrat stagiaire. Sauf que l'équipe première est alors reléguée en Ligue 2. La direction décide de fermer le centre de formation.





Tous les joueurs se retrouvent sans club. "C'était en plein covid. On faisait des matchs amicaux entre centres de formation. Lors du dernier, je fais une grosse prestation contre Toulouse".

C'est ainsi que Touzghar passe un cap dans sa carrière et intègre l'académie du TFC. Suivront ensuite Guingamp, Concarneau et Pau, où le Standard le repère.

