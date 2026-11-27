Nicolas Raskin a annoncé ses fiançailles ce mercredi sur les réseaux sociaux. Plusieurs joueurs ont tenu à le féliciter, dont Thomas Meunier, qui n'a pas manqué de taquiner le milieu de terrain des Rangers.

Nicolas Raskin et sa future épouse se sont rendus à Paris, devant Tour Eiffel. Le milieu de terrain belge a partagé plusieurs clichés de ce moment particulier sur les réseaux sociaux. Les félicitations n'ont pas tardé à affluer.

Plusieurs coéquipiers de Nicolas Raskin aux Rangers ont réagi à sa publication sur Instagram. De nombreux footballeurs belges ont également tenu à féliciter le couple, à l'image d'Amadou Onana, de Tuur Rommens ou encore de Nathan Ngoy.

Mais la réaction la plus amusante est sans doute celle de Thomas Meunier. "Sérieux, elle a vraiment dit oui ?", a-t-il écrit sous la publication. Un commentaire qui n'est pas passé inaperçu parmi les nombreux messages de félicitations.

Nicolas Raskin apprécie l'humour de Thomas Meunier

Nicolas Raskin a visiblement apprécié la petite pique de Thomas Meunier. Le milieu de terrain belge a pris la remarque avec humour et en a lui-même bien rigolé.

Une belle période s'annonce donc pour Nicolas Raskin et Noa Sadek. En parallèle de sa carrière aux Rangers, le Diable Rouge pourra désormais préparer son mariage.



