Le Diable Rouge qui inspire Orel Mangala

Tout juste promu avec Stuttgart, Orel Mangala retrouvera, en théorie, la Bundesliga la saison prochaine et croisera la route d'un compatriote qu'il admire.

Prêté à Hambourg la saison dernière, Orel Mangala a vécu sa deuxième saison consécutive en Bundesliga.2 cette année, avec Stuttgart. Mais il connaît déjà l’élite du football allemand qu’il retrouvera la saison prochaine.

Avec Stuttgart, déjà, il avait disputé 20 rencontres en Bundesliga, il y a deux ans. Mais, à l’époque, Axel Witsel n’y était pas encore... "Pour moi, en tant que milieu de terrain, c’est un exemple", explique Orel Mangala à Eleven.

Ancien pensionnaire de l’école des jeunes du Borussia Dortmund, le médian de 22 ans continue de suivre avec intérêt les performances du club de la Ruhr. "Je regarde beaucoup le Borussia, parce que j’apprécie son style et sa philosophie et j’aime beaucoup le style d’Axel Witsel. Il est toujours très calme balle au pied, il distribue parfaitement le jeu et c’est ce que j’aime chez un milieu de terrain." A charge, désormais, pour Orel Mangala de suivre l'exemple...