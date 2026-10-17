Vincent Kompany ne s'en fait pas : "Ca arrive toujours à cette période"

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Vincent Kompany ne s'en fait pas : "Ca arrive toujours à cette période"
Photo: © photonews

Le Bayern Munich a connu une contre-performance surprenante en Ligue des Champions, perdant des points face au Viking FK, modeste club norvégien. Vincent Kompany, cependant, ne s'en fait pas.

Les deux matchs nuls concédés en l’espace d’une semaine ont-ils ébranlé le Bayern Munich ? Après avoir été tenu en échec par Augsbourg en Bundesliga, le club bavarois a de nouveau été freiné mercredi soir, cette fois en Ligue des champions, sur le terrain du Viking FK. Deux résultats décevants qui ne semblent toutefois pas remettre en question la sérénité de Vincent Kompany.

En conférence de presse vendredi, l’entraîneur belge a assuré que son groupe avait déjà tourné la page de ce match nul concédé, le deuxième en une semaine après avoir déjà été contraint au partage à Augsbourg. « Nous en avons discuté et nous sommes passés à autre chose », a-t-il expliqué, refusant de s’attarder sur ces deux contre-performances.

Un calendrier qui ne laisse aucun répit

Pour justifier son optimisme, Kompany s’appuie notamment sur les statistiques offensives de son équipe. "Sur nos deux derniers matchs, nous avons totalisé 50 tirs au but", souligne-t-il. Vincent Kompany estime que le Bayern dispose déjà de bases solides et qu’il ne lui manque que quelques ajustements pour retrouver son meilleur niveau. "Collectivement, nous faisons beaucoup de bonnes choses. Si nous arrivons à progresser sur certains points, nous serons tout proches de notre meilleure forme. Nous savons que cela finira par arriver".

Une victoire contre Leipzig, ce samedi, permettrait aux Bavarois d'aborder plus sereinement les prochaines échéances. Car le programme s’annonce particulièrement exigeant pour les hommes de Kompany, qui recevront Arsenal mercredi en Ligue des champions, avant d’affronter le Borussia Dortmund le 28 octobre en championnat. Le déplacement sur la pelouse de l’Atlético de Madrid, prévu le 3 novembre, constituera un autre rendez-vous de taille.


Malgré cette succession de rencontres importantes, le coach belge ne manifeste aucune inquiétude particulière. "C’est toujours la même chose à cette période de l’année. En octobre et en novembre, l’intensité est très élevée. Ce n’est pas nouveau", rappelle-t-il.

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