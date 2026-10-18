Catastrophe pour Nathan De Cat, qui sera absent pour une période indéterminée !

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Catastrophe pour Nathan De Cat, qui sera absent pour une période indéterminée !

Décidément, quand rien ne va, rien ne va. Nathan De Cat, qui n'a déjà que très peu de temps de jeu à Hoffenheim, va désormais être indisponible pour une période d'une durée indéterminée, a annoncé son club. L'ancien d'Anderlecht s'est occasionné une déchirure du ménisque.

Catastrophe pour Nathan De Cat. Le TSG Hoffenheim vient en effet d'annoncer que son milieu de terrain belge s'était occasionné une déchirure du ménisque, et serait donc absent pour une période dont la durée n'a pas été précisée à ce stade.

"Nathan de Cat s'est blessé au ménisque latéral gauche à l'entraînement et sera absent pour une durée indéterminée. Prompt rétablissement, Nathan !", lit-on dans un bref communiqué. Malheureusement, une blessure au ménisque est rarement de bon augure.

Nathan De Cat absent plusieurs semaines ? 

La durée estimée pour une blessure au ménisque externe (ce dont souffrirait De Cat, selon ce que le TSG Hoffenheim annonce sur ses réseaux sociaux) pourrait figurer entre 4 et 6 semaines, s'il ne doit pas passer sur le billard. Plus d'informations devraient tomber lundi après des scanners complémentaires.

Pour De Cat,  c'est une véritable catastrophe, car le Belge de 18 ans n'est pour l'instant pas encore pleinement acclimaté au football allemand et n'obtient pas le temps de jeu espéré du côté de Hoffenheim. 

Depuis sa signature en provenance d'Anderlecht contre 18,5 millions d'euros, Nathan De Cat n'a en effet disputé que 4 (bouts de) matchs, et était cantonné au banc en Bundesliga depuis le 5 septembre déjà. On ne peut que lui souhaiter de revenir au plus vite...

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