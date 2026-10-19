🎥 Le goal phénoménal de Kylian Mbappé avec le Real Madrid

Le Real Madrid est facilement venu à bout du FC Séville ce dimanche, grâce notamment à un doublé de Kylian Mbappé. Si l'un de ses deux buts est un penalty, l'autre est d'ores et déjà l'un des buts de la saison en Liga.

Le Real Madrid n'a fait qu'une bouchée du FC Séville, 6e de Liga, ce dimanche soir dans le cadre de la neuvième journée de championnat d'Espagne. Les Merengue se sont imposés 4 buts à 1, avec des buts d'Arda Güler, de Kylian Mbappé par deux fois et de Yann Diomandé.

Un but stratosphérique de Kylian Mbappé

LE but de la rencontre est tombé à la 37e : Kylian Mbappé a fait le break en faveur du Real, et de quelle manière. Réussissant un contrôle orienté "à la Bergkamp", il a ensuite enchaîné de façon fulgurante et dribblé Vlachodimos, le gardien sévillan, pour conclure.

LE BUUUT LÉGENDAIRE DE KYLIAN MBAPPÉ C’EST QUOI CETTE FOLIE 🤯🤩🤍 https://t.co/lR6yZBNlvm — Kenpachi (@Kenpachi1070) October 18, 2026

Thibaut Courtois était titulaire entre les perches madrilènes et a eu peu de travail, même s'il a bel et bien dû s'incliner en fin de rencontre face à Manu Bueno (80e). Le 4-1 est tombé à la 82e des pieds de Diomandé.

Avec cette victoire, le Real Madrid reste dans le sillage de l'Atlético, 2e avec un point de plus. Le FC Barcelone est solide leader de Liga avec 6 points d'avance.





Kylian Mbappé, de son côté, inscrivait là son 9e but en autant de matchs de championnat, accompagné de deux buts en deux rencontres de Ligue des Champions.