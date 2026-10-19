🎥 Le goal phénoménal de Kylian Mbappé avec le Real Madrid

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
🎥 Le goal phénoménal de Kylian Mbappé avec le Real Madrid
Photo: © photonews

Le Real Madrid est facilement venu à bout du FC Séville ce dimanche, grâce notamment à un doublé de Kylian Mbappé. Si l'un de ses deux buts est un penalty, l'autre est d'ores et déjà l'un des buts de la saison en Liga.

Le Real Madrid n'a fait qu'une bouchée du FC Séville, 6e de Liga, ce dimanche soir dans le cadre de la neuvième journée de championnat d'Espagne. Les Merengue se sont imposés 4 buts à 1, avec des buts d'Arda Güler, de Kylian Mbappé par deux fois et de Yann Diomandé.

Un but stratosphérique de Kylian Mbappé

LE but de la rencontre est tombé à la 37e : Kylian Mbappé a fait le break en faveur du Real, et de quelle manière. Réussissant un contrôle orienté "à la Bergkamp", il a ensuite enchaîné de façon fulgurante et dribblé Vlachodimos, le gardien sévillan, pour conclure.

Thibaut Courtois était titulaire entre les perches madrilènes et a eu peu de travail, même s'il a bel et bien dû s'incliner en fin de rencontre face à Manu Bueno (80e). Le 4-1 est tombé à la 82e des pieds de Diomandé.

Avec cette victoire, le Real Madrid reste dans le sillage de l'Atlético, 2e avec un point de plus. Le FC Barcelone est solide leader de Liga avec 6 points d'avance. 

Kylian Mbappé, de son côté, inscrivait là son 9e but en autant de matchs de championnat, accompagné de deux buts en deux rencontres de Ligue des Champions. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
La Liga
La Liga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Séville
Real Madrid
Kylian Mbappe Lottin

Plus de news

Plus de news

Les plus populaires

La Liga

 Journée 9
Deportivo Deportivo 1-1 Levante Levante
Espanyol Barcelone Espanyol Barcelone 0-1 Atlético Madrid Atlético Madrid
Villarreal Villarreal 0-0 Elche CF Elche CF
Real Betis Real Betis 2-5 FC Barcelone FC Barcelone
Valencia CF Valencia CF 0-0 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Osasuna Osasuna 2-0 Racing Santander Racing Santander
Celta De Vigo Celta De Vigo 2-1 Alaves Alaves
Malaga Malaga 2-5 Real Sociedad Real Sociedad
Real Madrid Real Madrid 4-1 Séville Séville
Getafe Getafe 21:00 Rayo Vallecano Rayo Vallecano

Dernières réactions

JoBg JoBg a propos de Est-ce même une surprise ? Anderlecht prend à son tour la porte au Beerschot ! Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "C'est encore la même chose" : Mario Kohnen revient sur le penalty refusé au Standard 051961rouche 051961rouche a propos de L'Union a dû se montrer patiente : héroïque pendant 70 minutes, Nijlen a fini par craquer 051961rouche 051961rouche a propos de 🎥 Honteux : les supporters de Charleroi jettent des engins pyrotechniques sur ceux du RAEC Mons Sandirap77 Sandirap77 a propos de "Ce n'est pas digne d'Anderlecht" : Vitor Bruno vivement critiqué par un ancien coach du Sporting Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Le même héros qu'à Sclessin : les notes de Zèbres enrayés face au RAEC Mons Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de 🎥 La machine enfin lancée ? Romelu Lukaku plante son premier but pour Fenerbahçe Pogi Pogi a propos de "Ne mange plus après 18 heures, tu n'as pas honte ?" : Romelu Lukaku foudroyé de critiques en Turquie Pogi Pogi a propos de Encore du grand Abid, toujours un souci chez les latéraux : les notes du Standard contre Dender en Croky Cup JoBg JoBg a propos de Malgré la déception, Vitor Bruno a trouvé une solution très intéressante à Zagreb Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved