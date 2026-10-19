Kylian Mbappé met les choses au clair : "Personne ne te connaît réellement à travers la TV"

Kylian Mbappé s'est confié dans un entretien accordé à Onze Mondial. Le buteur français s'est notamment exprimé sur l'image qu'il renvoie au grand public, les jugements dont il fait l'objet et le décalage qui peut exister entre sa véritable personnalité et la perception que les gens ont de lui.

S'il y a bien un joueur de football dont les moindres faits et gestes sont observés, c'est Kylian Mbappé. Le Français a tenu à être clair : il n'est pas parfait.

"Eh bien, sans manquer de respect à personne, ceux qui pensent que je suis parfait n'ont pas la télé !", a-t-il déclaré. "Parce que je pense que j'ai démontré à maintes et maintes reprises que je pouvais faire des conneries ! Et je suis OK avec ça. Je pense que c'est bien aussi."

Un décalage entre l'image et la réalité

La télévision ne représente pas forcément la réalité, a souligné le joueur du Real Madrid : "Personne ne te connaît réellement à travers la télé. Donc c'est difficile pour une personne de pouvoir analyser. C'est pour ça que parfois, il y a des analyses qui sont en décalage avec la réalité."

"Si tu me demandes de juger un acteur dont j'ai vu les films juste à la télé ou un présentateur dont je n'ai vu que les émissions, je peux peut-être donner une opinion qui est complètement à l'opposé de ce qu'est la personne. C'est pour ça que je n'émets pas de jugements, parce que j'ai l'expérience de passer derrière l'écran, donc je sais ce que c'est", a-t-il poursuivi.

Lire aussi… Accord trouvé : Thibaut Courtois a pris une grande décision›

Mbappé le sait, il ne peut pas empêcher le grand public d'avoir des opinions : "Mais tu ne peux pas empêcher les gens d'avoir une opinion même si parfois elle est erronée, ce sont les aléas de la vie."