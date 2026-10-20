Leandro Trossard en difficulté : nouvelle désillusion pour le Diable Rouge en Turquie

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Leandro Trossard en difficulté : nouvelle désillusion pour le Diable Rouge en Turquie
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Besiktas a perdu 2-0 face à Trabzonspor. Titulaire pendant toute la rencontre, Leandro Trossard n'a pas marqué.

Leandro Trossard et Besiktas ont passé une mauvaise soirée ce lundi soir sur la pelouse de Trabzonspor. Le club stambouliote s'est incliné 2-0 lors de cette huitième journée du championnat turc. Aligné d'entrée, le Diable rouge a disputé les 90 minutes.

Ozan Tufan a ouvert le score pour Trabzonspor à la 21e minute. Malgré la présence de Trossard sur le terrain, Besiktas n'a pas réussi à égaliser avant la pause. Le score était de 1-0 à la mi-temps.

Trabzonspor fait la différence en seconde période

La réaction attendue n'est pas arrivée. À la 71e minute, Mohamed Salah, l'ancien attaquant de Liverpool, a doublé la mise. Ce deuxième but a compliqué la tâche des Stambouliotes, qui n'ont pas trouvé les ressources pour revenir dans la partie.

Trossard peine à convaincre depuis son arrivée

Arrivé cet été en provenance d'Arsenal pour 18 millions d'euros, Trossard n'a pas encore convaincu sous ses nouvelles couleurs. Depuis le début de la saison, le Diable rouge compte qu'un but et une passe décisive, tous deux en championnat. L'ancien Gunner espère améliorer ces chiffres lors des prochaines rencontres.


Cette victoire permet à Trabzonspor de passer devant Besiktas au classement. Avec 16 points, le club occupe la quatrième place, juste devant les Stambouliotes, cinquièmes avec 15 unités.

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