Officiel : après un épisode rocambolesque, voilà où signe Malick Fofana

Malick Fofana a finalement bel et bien quitté l'Olympique Lyonnais. Le Diable Rouge était tout proche de s'engager en faveur de Crystal Palace mais dans les derniers instants du mercato anglais, c'est à Sunderland qu'il s'est engagé.

Les dernières heures du mercato ont été mouvementées pour Malick Fofana. Le Diable Rouge de 21 ans était sur le départ suite à l'élimination de l'Olympique Lyonnais en barrages de la Ligue des Champions, face au Fenerbahçe. Le club français se devait en effet de faire rentrer de l'argent dans les caisses, et Fofana était l'un des quelques joueurs pouvant rapporter gros.

Cité du côté du RB Leipzig pendant plusieurs jours, c'était finalement vers l'Angleterre que se dirigeait Fofana. Et jusqu'à la fin, sa destination sera resté floue.

Initialement, on pensait en effet que le Belge allait s'engager en faveur de Sunderland, avant un retournement de situation en faveur de Crystal Palace... puis un autre, tard dans la soirée, qui ramenait Malick Fofana vers les Black Cats.

Malick Fofana signe bel et bien à Sunderland

Ce n'est finalement que sur le gong, aux premières heures de la matinée, alors que le mercato anglais venait de fermer ses portes, que l'officialisation est tombée. Malick Fofana est bel et bien un joueur de Sunderland. Au terme d'un véritable feuilleton au sein duquel les agents du joueur ont joué un rôle, le Diable Rouge s'engage pour 35 millions d'euros à Sunderland (alors qu'un accord aux alentours des 40 millions avait été conclu avec Crystal Palace).

La durée du contrat n'a pas été dévoilée par le club dans son communiqué officiel. "Malick Fofana est la cinquième recrue de Sunderland lors de ce mercato estival. Il arrive en provenance de l’Olympique Lyonnais et s’est engagé sur le long terme. Reconnu pour sa vitesse, ses dribbles et son jeu offensif direct, le joueur de 21 ans débarque de Ligue 1 avec un solide CV".



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Le directeur sportif de Sunderland, Florent Ghisolfi, se réjouit de l'arrivée du Belge chez les Black Cats. "Malick a tous les attributs pour s'épanouir en Premier League. C'est un joueur avec un énorme potentiel et Sunderland lui fournira le bon environnement pour continuer à prospérer", lit-on dans le communiqué officiel du club.