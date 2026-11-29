Le RC Lens a renoué avec la victoire samedi en s'imposant 2-5 sur la pelouse d'Angers. Une belle réaction après plusieurs semaines difficiles, mais Thorgan Hazard n'a pas pu en profiter. L'ancien joueur d'Anderlecht ne figurait pas dans le groupe.

Le RC Lens traversait une grande crise ces dernières semaines. L'équipe était sur cinq matchs officiels sans victoire et avait subi, début novembre, une défaite historique 1-9 contre Côme en Ligue des champions. Cette série a coûté sa place à l'entraîneur Yannick Cahuzac. Didier Digard a été nommé pour remettre le club sur les rails.

Hazard écarté du groupe

Le nouvel entraîneur a pris une grosse décision pour le déplacement à Angers. Digard a sélectionné 21 joueurs, mais il n'y avait pas de place pour Thoran Hazard. Le Belge de 33 ans n'a pas été convoqué, tout comme Kyllian Antonio et Nidal Celik. Avec le retour de plusieurs joueurs blessés, le coach a dû faire des choix.

C'est un coup dur pour Thorgan Hazard, qui vit une saison compliquée. De retour à Lens l'été dernier, quatorze ans après avoir quitté son club formateur, l'ancien Diable rouge peine à s'imposer. Sous les ordres de Cahuzac, le Belge devait se contenter d'un temps de jeu limité.

Cinq buts d'Abdallah Sima

Sans Hazard, Lens a démontré qu'il possédait des qualités offensives. Abdallah Sima a été le grand homme du match face à Angers. L'attaquant a inscrit cinq buts, offrant à son équipe une victoire 2-5. Lens a mis fin à cette série douloureuse.



Cette victoire fait du bien à Digard, mais n'arrange pas les affaires de Hazard. Le Belge va devoir convaincre son nouvel entraîneur à l'entraînement...