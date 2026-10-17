Polémique Kevin De Bruyne en Italie ? Le Napoli en a assez et réagit fermement

Le rôle de remplaçant de Kevin De Bruyne contre Venezia a de nouveau fait froncer les sourcils en Italie. Surtout après son précédent échange avec Massimiliano Allegri, les spéculations sur d’éventuelles tensions allaient bon train. À Naples, on en a peu à peu assez de ces histoires. Le directeur sportif Giovanni Manna a désormais clarifié la situation.

La polémique autour de Kevin De Bruyne à Naples continue d’agiter l’Italie. Le Diable Rouge s’est récemment accroché avec l’entraîneur Massimiliano Allegri et a débuté sur le banc ce samedi contre Venezia. Le directeur sportif Giovanni Manna a désormais réagi à la situation et prend clairement la défense du milieu de terrain belge.

Ces derniers jours, la relation entre De Bruyne et Allegri a beaucoup fait parler. Lors du match contre Villarreal, un échange est survenu entre les deux hommes après que l’entraîneur a voulu effectuer un ajustement tactique.

De Bruyne devait changer de position avec Scott McTominay, mais le message n’est pas immédiatement passé. Cela a provoqué une irritation visible sur le bord du terrain. Même si Allegri a ensuite souligné qu’il ne s’agissait que d’un malentendu, l’incident a continué à faire parler.

La décision de laisser De Bruyne sur le banc samedi contre Venezia a donc soulevé de nouvelles questions. Selon Naples, il ne faut toutefois rien y voir de particulier.

Naples protège clairement De Bruyne

Avant la rencontre contre Venezia, le directeur sportif Giovanni Manna a été interrogé par DAZN sur la situation. Il a immédiatement précisé que, selon lui, toute cette affaire avait pris des proportions bien trop importantes.



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"Je suis intervenu là où c’était nécessaire, comme je le fais toujours. Mais certaines choses sont beaucoup trop amplifiées. Ce sont des discussions de café. Lors d’un match, les émotions entrent en jeu et nous étions en plus menés 2-1. Au final, ce genre de choses se règle toujours", a déclaré Manna.

Le directeur sportif a ensuite souligné que Naples soutenait toujours pleinement De Bruyne. "Kevin est un champion. S’il se sent bien, il peut jouer partout. Nous ne devons pas en douter. Il est clair que nous devons le soutenir et l’aider."

Manna a également nié que De Bruyne n’ait pas encore réussi à imposer son empreinte sur l’équipe. "Nous avons parfois connu des difficultés cette saison, mais il nous a déjà aidés à gagner des matches."

Des explications sur son rôle de remplaçant

Selon Manna, l’absence de De Bruyne dans le onze de départ contre Venezia est surtout liée au calendrier chargé. Naples rejoue mardi, face à Bodø/Glimt en Ligue des champions. Le club souhaite donc gérer avec prudence la charge physique du meneur de jeu belge.

"Aujourd’hui, il se repose, mais s’il doit monter au jeu, il pourra nous aider comme toujours", a précisé Manna. Ces déclarations doivent ramener le calme autour du club italien. Allegri avait lui aussi déjà insisté sur le fait que son échange avec De Bruyne n’était rien de plus qu’un malentendu.

Les prochains matches devront montrer quel rôle recevra l’ancien meneur de jeu de Manchester City. Pour l’instant, le message de Naples reste clair : De Bruyne bénéficie de la confiance de la direction du club et, selon les personnes concernées, il n’est pas question d’une rupture définitive avec Allegri.