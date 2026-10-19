Accord trouvé : Thibaut Courtois a pris une grande décision

Accord trouvé : Thibaut Courtois a pris une grande décision
Photo: © photonews

Thibaut Courtois semble sur le point de prolonger son aventure au Real Madrid. Le Diable Rouge s'apprête à signer un nouveau contrat avec le géant espagnol. Les deux parties seraient parvenues à un accord total et il ne manquerait plus que la signature pour officialiser cette prolongation. Un départ de Madrid semble donc désormais exclu à court terme.

Le gardien de 34 ans est actuellement sous contrat jusqu'en juin 2027. Le Real Madrid souhaite prolonger son bail d'une saison supplémentaire, ce qui permettrait à Courtois de rester au Santiago Bernabéu au moins jusqu'à l'été 2028. Le Belge aurait alors passé dix ans sous les couleurs de la Maison Blanche.

Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Fabrizio Romano, un accord total a désormais été trouvé. Les avocats de Courtois et du Real Madrid échangent actuellement les derniers documents. Le quotidien espagnol Libertad Digital avait déjà annoncé précédemment qu'un accord de principe avait été conclu entre les deux parties.

Thibaut Courtois refuse des offres plus lucratives

Selon Libertad Digital, Courtois aurait refusé des offres financièrement plus intéressantes en provenance d'autres championnats. Le gardien belge souhaiterait terminer sa carrière au Real Madrid et serait prêt à renoncer à d'autres opportunités pour y parvenir.

Du côté du Real Madrid, personne ne doute de ses qualités. Le club considère toujours Courtois comme l'un des meilleurs gardiens du monde. Malgré son âge, il reste un titulaire indiscutable et un leader important au sein du vestiaire.

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Pour l'instant, le Real Madrid n'a pas encore officialisé cette prolongation de contrat. Toutefois, l'annonce ne semble plus être qu'une question de temps. Si tout se déroule comme prévu, Courtois restera le gardien numéro un de la Maison Blanche lors de la saison 2027-2028.

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