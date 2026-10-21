Critiqué en Belgique, sous le feu des projecteurs en Angleterre : "Il est ciblé par les adversaires"

Scott Crabbé, journaliste football
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Critiqué en Belgique, sous le feu des projecteurs en Angleterre : "Il est ciblé par les adversaires"
Photo: © photonews

Igor Thiago connaît un début de nouvelle saison particulièrement difficile à Brentford. L'ancien attaquant du Club de Bruges avait encore été l'une des grandes révélations de la Premier League la saison dernière, mais il trouve actuellement bien plus difficilement le chemin des filets. Les critiques se multiplient, même si l'entraîneur Keith Andrews refuse de s'inquiéter pour son attaquant brésilien.

La saison dernière, Thiago avait inscrit pas moins de 22 buts en Premier League. Il était ainsi devenu le Brésilien le plus prolifique de l'histoire sur une seule saison dans l'élite anglaise. Ses performances lui avaient également valu une place en équipe nationale du Brésil. Cette saison, les choses se passent pour l'instant beaucoup moins bien. Après sept matches de championnat, son compteur n'affiche qu'un seul but.

Selon une analyse approfondie de Sky Sports, les statistiques sous-jacentes ne sont pourtant pas toutes négatives. Thiago touche en moyenne davantage de ballons dans la surface adverse et tente plus de frappes qu'au même moment la saison dernière. Seule son efficacité devant le but a fortement diminué.

Keith Andrews défend Igor Thiago

Après la récente défaite 1-2 contre Liverpool, l'entraîneur de Brentford Keith Andrews a été interrogé sur la confiance de son attaquant. Le technicien n'a laissé aucun doute : il soutient toujours pleinement Thiago. Comme à Bruges, où ses lacunes techniques revenaient souvent, ce sont ses autres aptitudes qui sont mises en avant.

"Il va bien. Je ne remarque rien de particulier dans son attitude, que ce soit à l'entraînement ou dans le calme qu'il affiche devant le but", a déclaré Andrews. "Il est ciblé par les adversaires, et ce pour des raisons évidentes. Les défenseurs lui accordent énormément d'attention."

Selon Andrews, cette attention supplémentaire a également des conséquences positives pour ses coéquipiers. "Nous avons eu neuf buteurs différents. Cela crée davantage d'espace pour les autres joueurs, et nous en avons profité."

Brentford ne s'inquiète pas

L'entraîneur comprend toutefois que Thiago puisse lui-même être frustré par son faible rendement offensif. "Thiago ne serait pas Thiago s'il ne voulait pas marquer davantage. C'est tout à fait normal. Mais ses prestations générales ont été vraiment très bonnes, donc je ne suis pas vraiment inquiet."

L'ancien Brugeois reste également important dans d'autres domaines. Thiago presse constamment les adversaires, remporte de nombreux duels et fait partie des joueurs qui parcourent le plus de kilomètres à Brentford.

Andrews avait déjà souligné sur le site officiel de Brentford à quel point le Brésilien était important à ses yeux. "Nous l'apprécions énormément en tant que joueur, et pas seulement pour ses buts. Il se sent bien et prend du plaisir à jouer au football. Il aime être ici, et nous aimons l'avoir parmi nous.".

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