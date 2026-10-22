"Je regrette d'avoir joué pour l'Allemagne" : un ancien international allemand regrette son choix de sélection

"Je regrette d'avoir joué pour l'Allemagne" : un ancien international allemand regrette son choix de sélection
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Kerem Demirbay regrette aujourd'hui d'avoir choisi de représenter l'Allemagne. Le milieu de terrain, qui évolue désormais à Kasimpasa, en Turquie, est revenu sur sa carrière internationale lors d'une interview accordée au journaliste Yagiz Sabuncuoglu. Il a notamment évoqué un tatouage représentant ses origines turques, qui lui aurait coûté sa place en sélection allemande.

Né en Allemagne, Kerem Demirbay y a passé la majeure partie de sa carrière. En 2017, il a fait ses débuts avec la Mannschaft sous les ordres de Joachim Löw. Cette même année, il a remporté la Coupe des Confédérations avec l'Allemagne, même s'il n'a disputé qu'une seule rencontre durant le tournoi. Au total, le milieu de terrain n'a porté le maillot de la sélection allemande qu'à deux reprises.

Un tatouage qui aurait tout changé

Kerem Demirbay aurait toutefois préféré représenter la Turquie. "J'ai du sang turc. Mon père est turc, ma mère est turque. Je suis Turc. Je voulais vraiment jouer pour la Turquie et nous avons travaillé pendant un an et demi avec la fédération pour y parvenir. Mais en raison de certaines circonstances, dont je ne peux pas parler, j'ai choisi l'Allemagne", a-t-il expliqué au journaliste Sabuncuoglu.

Le milieu de terrain est notamment revenu sur un épisode survenu lors de la Coupe des Confédérations en 2017. Après avoir inscrit un but pour l'Allemagne, il avait retiré son maillot pour célébrer, laissant apparaître un tatouage représentant les contours de la Turquie sur son omoplate droite.

"Après avoir marqué pour l'Allemagne, j'ai enlevé mon maillot et ils ont vu le tatouage de la Turquie dans mon dos. Après cela, je n'ai plus jamais été sélectionné", a affirmé Demirbay.

"Je regrette d'avoir joué pour l'Allemagne"

Avec le recul, Kerem Demirbay semble profondément regretter son choix. Le milieu de terrain assure qu'il refuserait désormais de représenter l'Allemagne, même si le sélectionneur allemand Jürgen Klopp venait à faire appel à lui.

"Je regrette d'avoir joué pour l'Allemagne et je ne le referais jamais, même si on me convoquait aujourd'hui. Je suis Turc. Je regretterai toujours de ne jamais avoir porté le glorieux maillot de l'équipe nationale turque", a-t-il conclu.

Des déclarations fortes de la part du milieu de terrain, dont la carrière internationale s'est limitée à deux sélections avec l'Allemagne en 2017, malgré un sacre en Coupe des Confédérations.

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