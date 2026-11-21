La 14e journée de D1 FFA proposait quelques belles affiches ce samedi dont un choc entre les deux premiers, Meux et l'Union U23, qui s'est conclu sur un score de partité. Pour la première de son nouvel investisseur et président, Tubize-Braine a été battu par le RWDM. De son côté, Mons a raté le coche à domicile contre les Zébras Elites, alors que l'Olympic a logiquement battu la lanterne rouge Flénu.

Tubize-Braine - RWDM 1-2 : un revers pour le nouvel investisseur des Brabançons

Avec l'arrivée d'un nouvel investisseur et président donnant le coup d'envoi, Tubize-Braine espérait montrer son meilleur visage à l'occasion de la réception du RWDM. Le nouveau marquoir installé au stade Leburton après de nombreuses saisons à se demander combient de minutes avaient été jouées n'a attendu que 44 secondes avant d'enregistrer son premier but. Malheureusement pas dans le bon sens puisque ce sont les "Coalisés" qui cueillaient à froid les Brabançons, alors que le fond de l'air était déjà glacial. Sur une écupération haute de Niklo Dailly, Belkaious se retrouvait seul face à Cremers et ne manquait pas la cible.

Plutôt équilibrée, la première mi-temps verra la RUTB se créer quelques petites occasions, notamment via Billel Hasseini, présent à défaut d'être inspiré en zone de finition. De son côté, Ulric Cremers se chauffera une fois ou deux les gants mais sans être mis en difficulté.

Petit événement en deuxième mi-temps avec la montée au jeu à la 56e de Mano Van Onsem côté Tubizien. Le talentueux milieu de terrain écarté des terrains depuis près de deux ans refoule ainsi la pelouse de son club formateur. Porte-bonheur Van Onsem ? Peut-être un peu même s'il n'a pas de pied dans l'égalisation dix minutes plus tard. Une frappe déviée du remuant Bilel Hassaini qui prend l'ancien gardien local Theo Defourny à contre-pied et récompense l'implication de l'ancien de l'Olympic.







Les locaux continuaient de dominer mais allaient se faire surprendre à la 77e. Sur un centre venu de la droite l'inévitable Niklo Dailly se trouvait à la bonne place pour catapulter le cuir dans le plafond de Cremers. Assomés, Tubize-Braine était pas loin d'en prendre un troisième dans la foulée, mais Cremers sauvait les siens en se jettant dans les pieds de Marloye qui se trouvait dans le petit rectangle.

Les dernières minutes n'inverseront pas la tendance. Le RWDM s'offre un succès plutôt mérité et réalise le 6/6 contre son adversaire du jour qui n'aura pas réussi à offrir un cadeau de bienvenue à son nouveau président Paul Kabamsele. Au classement, les deux clubs comptent désormais tout deux 24 points et se partagent la 3e place, en compagnie de Mons.

Union U23 - Meux 0-1 : les "Verts" gardent la tête

En début de saison, personne n'aurait imaginé que Meux contre l'Union U23 soit un choc au sommet entre le premier et le deuxième du classement. Balayés sur leurs terrres la semaine dernière et privés de Gauchet et du gardien Kenny Paulus pour toute la saison, les Meutis doivent se relancer dans la capitale. Et quand, il est plus difficile d'être dangereux dans le jeu, rien de tel qu'une bonne frappe puissante au terme d'une phase un peu confuse. Bryan Sleeuwaert permet ainsi aux Verts de prendre l'avance dans ce choc. Face à des locaux un peu moins inspirés ces derniers temps, les hommes de Laurent Gomez vont ensuite faire le gros dos pour préserver leur maigre avantage. Malheureusement pour eux, les jeunes bruxellois feront preuve de caractère pour arracher l'égalisation. Malgré tout cela, Meux squattera encore une semaine le trône de la D1 FFA et garde son point d'avance sur son adversaire du jour, désormais seul deuxième suite au revers de Tubize-Braine.

Mons - Zébra Elites 1-1 : l'effet Brncic s'estompe

Les "Dragons" poursuivent leur opération remontée depuis l'arrivée de Drazen Brncic à leur tête. Et la réception des Zebra Elites est en principe l'occasion rêvée d'engranger facilement trois nouvelles unités. Sauf qu'un samedi de novembre, on peut être cueillis à froid et les jeunes "Zèbres" vont le réussir. Mons va ensuite prendre le match à son compte et va finalement égaliser peu avant la mi-temps grâce à Dylan De Belder dont le coup de casque après un coup de coin va soulager quelque peu les supporters locaux.

La deuxième mi-temps ne permettra pas cependant aux Montois de faire la différence. L'effet Brncic au Tondreau s'estompe un peu, même si avec les partages de Meux, de l'Union U23 et la défaite de l'ancien club du Belgo-Croate, Tubize-Braine, le Renaissance Albert Elizabeth Club remonte en 3e position du classement aux côtés du RWDM et de la RUTB.

Olympic - Flénu 2-0 : l'Olympic garde le cap

Deux buts signés Kaluanga et Tyron Crame suffisent au bonheur des protégés de Frédéric Stilmant qui réalise un beau 7 sur 9 depuis le début de cette phase retour. Avec désormais 22 points au compteur, les "Dogues" se retrouvent à quatre points de la tête du classement. Un scénario qui semblait relever de la science-fiction il y a quelques semaines pour les "Dogues."