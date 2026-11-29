Annoncé comme l'un des favoris au titre, Mons a réalisé un coup fumant sur la pelouse du leader Meux pour prendre la tête de la D1 FFA ce samedi. De son côté, l'Olympic a pris trois précieuses unités au SL16 pour intégrer le top 6. Enfin, Habay-la-Neuve a battu Flénu, qui semble condamné à être déjà descendant pour la saison prochaine.

Rappelons que vendredi, en lever de rideau de cette 14e journée de championnat, le RWDM n'avait pas confirmé son beau succès à Tubize-Braine du week-end précédent, en étant accroché au Machtens par Onhaye. La rencontre entre Rochefort et l'Union B a été reportée en raison d'un terrain impraticable. La dernière rencontre de la journée se déroulera ce dimanche à La Neuville entre le Zébra Elite et Tubize-Braine.

Le coup fumant de Mons

C'est le deuxième coup fumant réalisé par Drazen Brncic depuis qu'il est arrivé à la tête de Mons voici quelques semaines. Vainqueur au Machtens face au RWDM pour son début de règne, le technicien belgo-croate, a ensuite connu des résultats moins convaincants dans l'ensemble. Ce samedi, ses "Dragons" se déplacaient sur la pelouse de Meux, leader étonnant de la série et qui restait sur un bon point pris du côté de l'Union B. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les Montois n'ont pas fait dans le détail.

Ils ont été portés par le duo Mayron De Almeida et Mario Muzhaqi, respectivement auteurs d'un triplé et d'un doublé. C'est le dernier cité qui allait ouvrir le marquoir dès la 20e d'une superbe frappe dans la lucarne. Peu après la demi-heure, à la 32e, c'est De Almeida qui doublait la mise de la tête. Muzhaqi alourdissait encore l'addition à la 42e, notamment après un double-contact bien placé dans son action. 0-3, les Meutis étaient plus que refroidis au moment de rentrer aux vestiaires.

Le second acte recommençait de la pire des manières pour les locaux, qui encaissaient leur quatrième but de la soirée à la 48e des œuvres de De Almeida. Eli Honnof espérait une autre soirée pour l'anniversaire de sa maman, mais il réduisait déjà le score à 1-4. Sauf que Mayron De Almeida avait décidé de s'offrir un triplé ce samedi soir, chose qu'il réalisait à la 80e. De pénalty, il en sera encore question quelques minutes plus tard, cette fois pour Meux, Honnof s'offrant lui, un doublé.

Sept buts, trois buteurs, la soirée aura été riche, mais Mons prend la tête chez le leader. La D1 FFA rebondit de nouveau et ce n'est pas près de s'arrêter.





L'Olympic dans le top 6

D'autant plus que la lutte pour terminer dans le top 6 s'annonce aussi intense que celle pour le titre, tant les écarts sont faibles entre les sept premiers. Jamais présents dans celui-ci depuis l'entame de la saison, les "Dogues" l'ont intégré ce samedi, à la faveur d'un succès précieux contre le SL16. C'est la troisième victoire d'affilée pour l'équipe reprise en mains par Frédéric Stilmant, dont on rappelle qu'il était avant cela le T2 de Vincent Euvrard au Standard.

Menés par les jeunes pousses liégeoises, les "Dogues" ont égalisé grâce à Salif Kéré, avant que Tyron Crame, toujours frustrant, mais qui finit souvent par marquer son petit but ne finisse par offrir la victoire à ses couleurs.

Habay enfonce Flénu

Dans le bas de tableau, Habay-la-Neuve a gagné le match à ne pas perdre contre Flénu. Dans un Tondreau frigorifié, les Ardennais ont émergé dans les dernières secondes grâce au Français Yanis Azouazi, qui a trompé la vigilance d'Adrien Saussez à dix minutes du terme.

Un succès acquis au terme d’une rencontre disputée jusqu’au bout, qui offre à Habay-la-Neuve son premier succès à l’extérieur de la saison. Onze points - déjà - séparaient les deux formations avant ce match, il y en a désormais quatorze.

Avec seulement deux points à son compteur, et malgré une division des points lors des Play-offs de relégations qui se profilent, on voit mal comment les Hainuyers vont pouvoir se maintenir en D1 FFA.