Malgré un penalty manqué de Vermant, les Espoirs s'en sortent contre l'Autriche !

Les Espoirs ont eu chaud : dominateurs mais stériles, ils ont manqué un penalty via Romeo Vermant. Mais un autre international A, Arthur Vermeeren, a pris ses responsabilités et fait 1-0 en fin de rencontre.

Pour ce match crucial dans la course à la qualification, la Belgique et l'Autriche étant au coude-à-coude dans ce groupe, Gill Swerts pouvait compter sur un groupe de luxe : 7 Diables Rouges (sans compter Penders, appelé mais sans cap) étaient alignés dans le onze, un autre (Duranville) était sur le banc.

Et pourtant, malgré cette équipe de haut vol, les Espoirs vont proposer un jeu particulièrement dénué d'idées à Den Dreef. La seule vraie occasion de la première période ? Elle arrive sur phase arrêtée, Mokio trouvant Lucas Noubi qui se heurte au portier autrichien (5e).

Par la suite ? Des longs ballons, encore des longs ballons. Arthur Vermeeren, dans l'entrejeu, est propre mais timide ; Joseph Nonge, dont la carrière ne décolle pas en Turquie, tente des infiltrations en vain phase à une défense autrichienne regroupée. Mbangula est systématiquement repris, et envoie un coup-franc direct dans le ciel louvaniste (33e). C'est le néant à la pause.

Romeo Vermant loupe le coche

Pas de changements à la pause, mais les Espoirs mettent le pied sur l'accélérateur : un corner amène du danger via Sabbe (52e), et Romeo Vermant se procure la première vraie occasion de plein jeu sur un bon ballon de Piedfort (60e). Dans la foulée, le Brugeois est fauché dans le rectangle : il s'empare du ballon... et tire son penalty sur la latte (64e).







C'est le raté de trop : Swerts ne réagit pas vraiment, ne faisant entrer que Mirisola pour un Bassette nettement insuffisant. Mbangula enroule à côté (75e). Il n'y en a que pour les Belges, mais on se dit qu'ils n'y parviendront décidément pas... jusqu'à la 89e minute : Arthur Vermeeren, de seconde ligne, jaillit sur une mauvaise sortie de balle autrichienne et place dans le filet opposé (1-0).

De justesse, mais c'est suffisant : nettement supérieurs à leurs adversaires en seconde période, les U21 s'en sont sortis au talent. Une courte victoire qui permet de prendre 3 points d'avance sur l'Autriche au classement, et donc de faire une belle opération (ou au moins d'en éviter une très mauvaise) dans ces qualifications !