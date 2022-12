Nationale 1 : Le RFC Liège bat les Francs Borains et reprend la tête du classement

Choc au programme ce dimanche après-midi (15h) en Nationale 1. Le RFC Liège reçoit les Francs Borains lors de la seizième journée de championnat.

Le RFC Liège voulait renouer avec la victoire à domicile après le partage contre Heist il y a deux semaines. Les Sang et Marine pouvaient également reprendre la tête du classement en cas de succès et repasser ainsi devant le Patro Eisden.

De leur côté, les Francs Borains qui restaient sur deux partages, devaient ramener quelque chose de Rocourt, au risque de se faire distancer par le top 3. Le cinquième du classement avait déjà prouvé par le passé qu’il est capable de se surpasser dans ce genre de rencontre.

En début de rencontre, les visiteurs prenaient le jeu à leur compte et Lauwrensens décochait un tir tendu qui filait à côté (11e). Liège réagissait avec un bon centre de Loemba à destination de Mputu qui plaçait sa reprise de la tête au-dessus (13e). Les locaux ouvraient finalement le score via Mouyhli et un joli tir enroulé du droit (26e), 1-0. Les Francs Borains réagissaient via Lavie (29e) et Chaabi (32), mais Debaty restait vigilant. Le matricule 4 ne passait pas loin de doubler la mise, mais Saussez effectuait deux arrêts décisifs coup sur coup. D'abord sur une tête de Mputu puis sur une frappe de Perbet (38e). Trop passifs voire nonchalants, les Liégeois assistaient à l'égalisation hennuyère signée Chevalier (42e), 1-1.

En seconde période, les troupes de Gaëtan Englebert avaient du mal à mettre du rythme et du tempo face à des visiteurs qui attendaient le faux-pas. Le RFC Liège se ressaisissait peu après l'heure de jeu. Saussez sauvait les siens avec des arrêts sur des tirs de Mouhli (68e) et Prudhomme (70e). Mais Reuten faisait mouche sur corner et permettait auw siens de reprendre les commandes de la rencontre (70e), 2-1. Bien servi par Reuten, Gendebien faisait le break à sept minutes du terme (83e), 3-1. Le score ne bougeait plus, Liège s'imposait et reprenait la tête du classement.

RFC Liège : Debaty, D'Ostilio, Bustin, Lambot, Van Den Ackerveken (Prudhomme 60e), Reuten (Besson 88e), Merlen, Mouhli (Gendebien 77e), Mputu (Mouchamps 46e), Loemba (Panepinto 88e), Perbet

Francs Borains : Saussez, Mohamed, Lavie, Lauwrensens, Boulenger, Itrak, Chaabi, Laurent (Grisez 87e), De Oliveira (Caufriez 75e), Deschryver, Chevalier

Arbitre : Arnaud Soors

Avertissement : Itrak (45e) et Lauwrensens (88e)

But : Mouhli (26e), Reuten (70e) et Gendebien (83e) ; Chevalier (42e)