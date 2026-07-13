L'IRM a parlé : on en sait plus sur la blessure de Thibaut Courtois

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
L'IRM a parlé : on en sait plus sur la blessure de Thibaut Courtois
Photo: © photonews
Deviens fan de Belgique! 2660

Thibaut Courtois peut pousser un soupir de soulagement. Le gardien du Real Madrid s’est blessé à la cuisse pendant la Coupe du monde, mais la blessure s’avère moins grave que craint initialement. Selon Diario AS, Courtois a passé plusieurs examens lundi et l’IRM n’a révélé qu’une légère lésion.

Cela restera forcément comme l'une des images fortes de cette Coupe du Monde dans le clan belge : Thibaut Courtois regagnant le banc les yeux humides, quelques minutes avant la mauvaise prise de main de Senne Lammens que personne ne soupçonnait encore.

Au-delà d'avoir indirectement contribué à l'élimination contre l'Espagne et alimenté les débats (Courtois ayant signifié à Rudi Garcia qu'au-delà des longs dégagements, il était en mesure de rester dans son but), sa sortie suscitait des questions quant à une potentielle blessure sérieuse. Mais comme l'écrit Diario AS, la lésion détectée par l'IRM n'est que très légère.

Son début de saison n'est pas menacé

C’est une bonne nouvelle pour le Real Madrid et pour le Diable Rouge. Le club espagnol s’attend à ce que Courtois soit prêt pour le début de la Liga. Le premier match de championnat est programmé le 23 août sur le terrain de l'Espanyol Barcelone.

Mieux encore : au Real Madrid, on part du principe que cette blessure n’aura même pas de véritable impact sur sa préparation. Courtois devrait réintégrer le noyau A lors de la dernière semaine de juillet. D’ici là, il devrait avoir complètement récupéré. Cela ne gâchera donc pas ses retrouvailles avec José Mourinho, qu'il a déjà côtoyé du côté de Chelsea il y a maintenant dix ans.


Le Real ne prendra toutefois aucun risque. Courtois n’est pas attendu pour le match amical contre la Fiorentina, le 1er août à Klagenfurt (pour la préparation en Autriche). Après ses examens à Valdebebas, Courtois a également reçu des consignes pour soigner davantage le muscle touché. Il a ensuite pu entamer ses vacances l’esprit plus léger.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe du Monde
Coupe du Monde Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
Thibaut Courtois

Plus de news

"On n’a pas à rougir" : Laurent Ciman se montre satisfait du parcours des Diables Rouges à la Coupe du monde

"On n’a pas à rougir" : Laurent Ciman se montre satisfait du parcours des Diables Rouges à la Coupe du monde

16:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/07: Hazard - Tresoldi - Khalaili

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/07: Hazard - Tresoldi - Khalaili

18:59
Officiel : un départ dans le staff de Charleroi

Officiel : un départ dans le staff de Charleroi

20:00
Godts et Openda ont dû grimacer : pourquoi donc Garcia a-t-il repris Matias Fernandez-Pardo ?

Godts et Openda ont dû grimacer : pourquoi donc Garcia a-t-il repris Matias Fernandez-Pardo ?

14:30
1
Officiel : deux jeunes du Standard prolongent leur contrat en Rouche

Officiel : deux jeunes du Standard prolongent leur contrat en Rouche

19:30
Officiel : Thorgan Hazard, enfin présenté en grande pompe à Lens !

Officiel : Thorgan Hazard, enfin présenté en grande pompe à Lens !

18:59
1
Youri Tielemans va rejoindre un autre Diable Rouge dans un grand club anglais

Youri Tielemans va rejoindre un autre Diable Rouge dans un grand club anglais

13:04
1
Youri Tielemans a choisi Manchester United, mais il aurait également pu signer en Arabie saoudite

Youri Tielemans a choisi Manchester United, mais il aurait également pu signer en Arabie saoudite

15:30
Gianni Infantino adresse un message à la Belgique : "J’espère que vous retiendrez de nombreux points positifs"

Gianni Infantino adresse un message à la Belgique : "J’espère que vous retiendrez de nombreux points positifs"

17:30
1
Konstantinos Karetsas a trouvé un accord de principe avec un grand club européen

Konstantinos Karetsas a trouvé un accord de principe avec un grand club européen

17:00
Rudi Garcia sur le départ ? Les raisons d'une (probable) décision étonnamment impopulaire

Rudi Garcia sur le départ ? Les raisons d'une (probable) décision étonnamment impopulaire

11:40
5
Un cadre du Club Bruges a trouvé un accord avec un grand club étranger

Un cadre du Club Bruges a trouvé un accord avec un grand club étranger

16:00
"Nous reviendrons" : de nombreux Diables Rouges s’expriment après l’élimination en quarts de finale du Mondial

"Nous reviendrons" : de nombreux Diables Rouges s’expriment après l’élimination en quarts de finale du Mondial

11:00
Anan Khalaili ne rejoindra finalement pas l’Inter Milan

Anan Khalaili ne rejoindra finalement pas l’Inter Milan

15:32
LIVE Coupe du monde 13/7 : voici l’arbitre de la demi-finale entre la France et l’Espagne

LIVE Coupe du monde 13/7 : voici l’arbitre de la demi-finale entre la France et l’Espagne

14:56
Rudi Garcia : stop ou encore ? L’avis tranché de Philippe Albert

Rudi Garcia : stop ou encore ? L’avis tranché de Philippe Albert

14:00
Encore à Westerlo en 2025, il s’apprête à être transféré pour près de 60 millions d’euros

Encore à Westerlo en 2025, il s’apprête à être transféré pour près de 60 millions d’euros

13:30
Aleksandar Stankovic aurait joué un rôle décisif dans l’arrivée de Yann Sommer au Club de Bruges

Aleksandar Stankovic aurait joué un rôle décisif dans l’arrivée de Yann Sommer au Club de Bruges

13:00
📷 Deux légendes d’Anderlecht se retrouvent après de longues années

📷 Deux légendes d’Anderlecht se retrouvent après de longues années

12:00
1
Révélation de la suisse à la Coupe du monde, Johan Manzambi va rejoindre deux Diables Rouges en Angleterre

Révélation de la suisse à la Coupe du monde, Johan Manzambi va rejoindre deux Diables Rouges en Angleterre

10:30
Diego Forlán s’apprête à devenir le nouveau sélectionneur de l’Uruguay

Diego Forlán s’apprête à devenir le nouveau sélectionneur de l’Uruguay

09:30
Alors qu’il était cité au Standard, un milieu de terrain rejoint finalement un club espagnol

Alors qu’il était cité au Standard, un milieu de terrain rejoint finalement un club espagnol

10:00
Un seul homme a pris la décision de lever la suspension de Folarin Balogun

Un seul homme a pris la décision de lever la suspension de Folarin Balogun

08:30
1
"C’est une structure qui est parfaite pour moi" : les premiers mots d’Arthur Cremer à Charleroi

"C’est une structure qui est parfaite pour moi" : les premiers mots d’Arthur Cremer à Charleroi

09:00
En plus de Yann Sommer, une autre arrivée se précise au Club de Bruges

En plus de Yann Sommer, une autre arrivée se précise au Club de Bruges

08:00
2
"Le football ne fonctionne pas comme ça" : un grand nom du football défend Senne Lammens bec et ongles

"Le football ne fonctionne pas comme ça" : un grand nom du football défend Senne Lammens bec et ongles

20:30
3
"Normalement, un nouveau coach commence avec ça, j'ai fait exprès de l'éviter" : Will Still surprend à Auxerre

"Normalement, un nouveau coach commence avec ça, j'ai fait exprès de l'éviter" : Will Still surprend à Auxerre

07:30
Plus de dix millions : Genk veut boucler l'une des recrues les plus chères de l'histoire de la Pro League !

Plus de dix millions : Genk veut boucler l'une des recrues les plus chères de l'histoire de la Pro League !

07:00
L'autre raison de la sortie de Thibaut Courtois ? "J'ose espérer que ça a joué"

L'autre raison de la sortie de Thibaut Courtois ? "J'ose espérer que ça a joué"

12/07
2
"Ce sera certainement discuté" : Gianni Infantino ouvre la porte à une grande réforme de la Coupe du Monde

"Ce sera certainement discuté" : Gianni Infantino ouvre la porte à une grande réforme de la Coupe du Monde

23:00
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/07: Sommer - Karetsas - Trossard

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/07: Sommer - Karetsas - Trossard

22:30
Accord conclu : Yann Sommer va bel et bien découvrir le championnat belge

Accord conclu : Yann Sommer va bel et bien découvrir le championnat belge

22:30
1
Déjà deux offres de Dortmund repoussées : voici la somme demandée par Genk pour Konstantinos Karetsas

Déjà deux offres de Dortmund repoussées : voici la somme demandée par Genk pour Konstantinos Karetsas

22:00
Un million d'euros à débourser ? Malines pousse pour un défenseur de Pro League

Un million d'euros à débourser ? Malines pousse pour un défenseur de Pro League

21:30
Anderlecht est prévenu : à 11 jours de l'Europa League, Hammarby enchaîne

Anderlecht est prévenu : à 11 jours de l'Europa League, Hammarby enchaîne

21:00
1
Empêché de jouer par son club : Zeno Debast sort du silence après sa Coupe du Monde dans l'ombre

Empêché de jouer par son club : Zeno Debast sort du silence après sa Coupe du Monde dans l'ombre

12/07

Plus de news

Les plus populaires

Coupe du Monde

 Quarts de finale
France France 2-0 Maroc Maroc
Espagne Espagne 2-1 Belgique Belgique
Norvège Norvège 1-2* Angleterre Angleterre
Argentine Argentine 3-1* Suisse Suisse
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved