L'IRM a parlé : on en sait plus sur la blessure de Thibaut Courtois

Thibaut Courtois peut pousser un soupir de soulagement. Le gardien du Real Madrid s’est blessé à la cuisse pendant la Coupe du monde, mais la blessure s’avère moins grave que craint initialement. Selon Diario AS, Courtois a passé plusieurs examens lundi et l’IRM n’a révélé qu’une légère lésion.

Cela restera forcément comme l'une des images fortes de cette Coupe du Monde dans le clan belge : Thibaut Courtois regagnant le banc les yeux humides, quelques minutes avant la mauvaise prise de main de Senne Lammens que personne ne soupçonnait encore.

Au-delà d'avoir indirectement contribué à l'élimination contre l'Espagne et alimenté les débats (Courtois ayant signifié à Rudi Garcia qu'au-delà des longs dégagements, il était en mesure de rester dans son but), sa sortie suscitait des questions quant à une potentielle blessure sérieuse. Mais comme l'écrit Diario AS, la lésion détectée par l'IRM n'est que très légère.

Son début de saison n'est pas menacé

C’est une bonne nouvelle pour le Real Madrid et pour le Diable Rouge. Le club espagnol s’attend à ce que Courtois soit prêt pour le début de la Liga. Le premier match de championnat est programmé le 23 août sur le terrain de l'Espanyol Barcelone.

Mieux encore : au Real Madrid, on part du principe que cette blessure n’aura même pas de véritable impact sur sa préparation. Courtois devrait réintégrer le noyau A lors de la dernière semaine de juillet. D’ici là, il devrait avoir complètement récupéré. Cela ne gâchera donc pas ses retrouvailles avec José Mourinho, qu'il a déjà côtoyé du côté de Chelsea il y a maintenant dix ans.



Le Real ne prendra toutefois aucun risque. Courtois n’est pas attendu pour le match amical contre la Fiorentina, le 1er août à Klagenfurt (pour la préparation en Autriche). Après ses examens à Valdebebas, Courtois a également reçu des consignes pour soigner davantage le muscle touché. Il a ensuite pu entamer ses vacances l’esprit plus léger.