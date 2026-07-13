Senne Lammens n°1 des Diables dès septembre, la meilleure réponse à la suggestion de Courtois

Senne Lammens traverse probablement un véritable enfer. Mais si l'Union Belge accepte de rentrer dans le petit jeu que Thibaut Courtois suggère, il ne se relèvera jamais de son erreur face à l'Espagne.

Écartons le moindre doute : Senne Lammens est coupable sur le deuxième but espagnol. Peut-être pas à 100%, comme Brandon Mechele le soulignait : "En tant que défenseurs, nous devions aussi mieux suivre le deuxième ballon". Et Mikel Merino n'est pas étranger de ce genre de frappes lointaines, peu typiques du jeu espagnol. Mais Lammens est probablement fautif à 90% et il est permis de penser que cette erreur, Thibaut Courtois ne l'aurait pas commise.

Ne revenons pas sur la décision de Rudi Garcia de faire sortir Courtois : le point de vue du sélectionneur s'entend, celui du gardien du Real Madrid aussi. Il aurait juste été préférable que la discussion entre les deux hommes reste en coulisses. Mais une fois Lammens monté au jeu, ce n'est pas comme si ce genre d'erreur était prévisible de sa part : le n°2 des Diables sort d'une saison brillante avec Manchester United.

L'Union Belge doit soutenir Lammens... pas Courtois

Le public belge va maintenant assez logiquement tomber sur le râble de Senne Lammens après cette erreur, qu'il traînera longtemps comme un boulet. Mais c'est le moment pour l'Union Belge de soutenir celui qui est le futur des Diables Rouges autant que des Red Devils.

Dans cette optique, la seule façon de répondre à la suggestion de Thibaut Courtois de prendre une "année sabbatique" après cette Coupe du Monde, c'est un refus catégorique. Oui, Courtois est le meilleur gardien de la sélection belge en ce moment. Mais il n'en est plus l'avenir, et ce n'est pas la première fois que ses déclarations laissent sous-entendre que l'équipe nationale n'est pas sa priorité.

Quel message enverrait la fédération à Senne Lammens si Thibaut Courtois, après 6 mois ou un an de pause, était assuré de pouvoir revenir et lui prendre sa place ? On se rappelle qu'à l'époque, Koen Casteels avait pris sa retraite internationale pour protester contre ce traitement de faveur. Un scénario dans une autre sélection peut faire penser à la suggestion de Courtois : le retour de Manuel Neuer, à 40 ans, en équipe d'Allemagne. Mais la fédération allemande n'avait en aucun cas "prévu" que les choses se passent comme ça. Il sera toujours temps, si la relève ne donne pas entière satisfaction, de discuter avec Thibaut s'il reste le meilleur gardien du monde.





Senne Lammens aura déjà la pression : Penders est prêt

Tout cela ne veut pas non plus dire que Senne Lammens n'aura pas la pression en septembre. Si Thibaut Courtois prend bel et bien sa retraite internationale, son successeur sera attendu au tournant et le public sera intransigeant avec Lammens. Car derrière, il y a bien sûr un encore plus jeune loup aux dents au moins aussi longues.

Mike Penders passera encore un palier dans les saisons à venir, et peut-être dès cet été en tant que n°1 de Chelsea. Si Senne Lammens n'est pas impeccable, il pourrait céder sa place durant la campagne de Ligue des Nations (et qui sait quelle décision prendra le successeur probable de Rudi Garcia concernant le poste de gardien de but ?). Mais avec deux gardiens de ce niveau prêts à lui succéder, la fédération n'a vraiment pas besoin de se mettre à genoux devant Thibaut Courtois...