Deux nouveaux jeunes promus au Standard : le noyau des U23 prend plus que jamais forme

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Deux nouveaux jeunes promus au Standard : le noyau des U23 prend plus que jamais forme
Photo: © photonews
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Alors que la Jupiler Pro League vient de reprendre ses droits, le Standard s'active dans la finalisation de la confection de son noyau U23 pour la saison prochaine en D1 FFA. Deux nouvelles prolongations de contrat sont à signaler, et elles pourraient encore en appeler d'autres avant la reprise.

Alors que la prochaine saison de D1 FFA, et non plus ACFF, débutera le week-end du 22 et 23 août, le Standard continue de façonner le noyau de son équipe réserve et ne cesse, depuis quelques semaines, d'annoncer des prolongations de contrat.

Cela avait commencé, fin mai, avec la signature du premier contrat professionnel de Darryl Nkulikiyimana, défenseur central de 21 ans récompensé pour sa bonne saison avec les U23. Il y avait ensuite eu la prolongation de Kelyan Kielo-Lezi, qui passe des U18 aux U23, dans la foulée.

La prolongation de l'attaquant de 22 ans Josué Mbuyi Mundadi a marqué le début de la nouvelle vague débutée début juillet, après l'arrivée d'Antoine Mazure en tant que joueur d'expérience du SL16. Le milieu de terrain de 18 ans Tarik Kilic intègre aussi le noyau de D1 FFA, comme Anas Hammas, Onésimé Kalonji et Yanis Malamba, qui ont effectué la préparation avec les A et qui ont prolongé de deux ans, et Tom Poitoux, de retour de son prêt à Maastricht.

Le Standard confectionne son noyau U23

Toujours pour le noyau U23, le Matricule 16 vient d'annoncer deux nouvelles prolongations ces deux derniers jours : Quadri Sule, puissant et polyvalent défenseur, ainsi que Kjell Vanherf, arrière droit de 18 ans. Ils ont tous deux contribué à la très belle saison des U18 la saison dernière. Tous ces jeunes joueurs ont, pour la plupart mais pas tous, signé un contrat de deux ans avec une année supplémentaire en option.

À première vue, et en sachant que les annonces ne sont pas encore finies, le SL16 FC présente un noyau intéressant pour la D1 FFA, avec plusieurs joueurs ayant effectué la préparation avec l'équipe première avant de retourner chez les Espoirs. Pas de là à les voir jouer les premiers rôles, probablement, mais les U23 du Standard devraient enfin vivre une saison moins stressante au premier échelon du football amateur.

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