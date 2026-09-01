Retournement de situation dans le dossier Malick Fofana : il ne signera finalement pas à Sunderland, mais dans un autre club anglais

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google! Malick Fofana va finalement prendre la direction de l'Angleterre. Alors qu'il semblait en route pour Sunderland, le Diable Rouge va finalement quitter Lyon pour rejoindre Crystal Palace.



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