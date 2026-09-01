Retournement de situation dans le dossier Malick Fofana : il ne signera finalement pas à Sunderland, mais dans un autre club anglais
Malick Fofana va finalement prendre la direction de l'Angleterre. Alors qu'il semblait en route pour Sunderland, le Diable Rouge va finalement quitter Lyon pour rejoindre Crystal Palace.
Malick Fofana va signer à Crystal Palace
Malick Fofana aurait finalement choisi de rejoindre Crystal Palace, selon le journaliste de L'Équipe Hugo Guillemet. Alors que le Diable Rouge se dirigeait vers Sunderland, Crystal Palace a proposé une meilleure offre et a finalement convaincu le joueur de rejoindre la formation londonienne.
Il va signer chez les Eagles un contrat jusqu'au 30 juin 2031. L'opération pourrait rapporter près de 40 millions d'euros à l'OL, bonus compris, soit le montant souhaité au départ par les Gones. Il ne reste plus qu'à Malick Fofana à passer la visite médicale pour ensuite valider complètement ce transfert.
C’est fait pour Malick Fofana à Crystal Palace, sous réserve de la réussite de la visite médicale qu’il passera cet après midi à Londres. Contrat jusqu’en 2031, et l’OL empoche près de 40M€ bonus compris, ce qu’il souhaitait au départ. La décision du joueur est ferme. @lequipe— hugo (@hugoguillemet) September 1, 2026
L'OL aurait accepté l'offre de Crystal Palace
Selon le journaliste de RMC Sport Fabrice Hawkins, l'OL aurait accepté l'offre de Crystal Palace. Les Eagles ont proposé une meilleure offre que Sunderland, le montant total du package étant de 37 millions d'euros.
Pierre Sage, l'entraîneur de Crystal Palace, a discuté directement avec le Diable Rouge afin de tenter de le convaincre de changer de destination dans les derniers instants.
Sunderland propose, de son côté, 30 millions d'euros assortis de cinq millions de bonus, comme précisé ci-dessous. Reste désormais à voir ce qu'en pense le joueur et s'il serait prêt à finalement rejoindre Crystal Palace plutôt que Sunderland.
Retournement de situation dans le transfert de Malick Fofana à Sunderland ? Un club anglais tente de faire capoter le deal
Malick Fofana a passé sa visite médicale pour rejoindre Sunderland, rapporte le spécialiste des transferts Fabrizio Romano. Mais alors que son départ vers les Black Cats semblait quasiment bouclé, Crystal Palace a envoyé une offre à l'OL afin de tenter de faire capoter le transfert dans les derniers instants.
Le récent vainqueur de la Conference League a proposé de meilleures conditions que Sunderland, qui a proposé 30 millions d'euros assortis de cinq millions de bonus. Une décision sera prise très prochainement. Un véritable retournement de situation pourrait avoir lieu.
🚨🔴🔵 Malick Fofana has completed his medical at Sunderland… and Crystal Palace have just sent a bid to Olympique Lyon!#CPFC try to hijack the deal by offering better conditions than €30m plus €5m add-ons offered by Sunderland.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2026
Decision to follow soon. pic.twitter.com/Sr6ctVXwRL
Malick Fofana va signer son contrat avec Sunderland aujourd'hui
Le spécialiste des transferts Fabrizio Romano précise que Malick Fofana signera ce mardi son contrat avec Sunderland, le dernier jour du mercato dans les cinq grands championnats étant ce mardi. Le Diable Rouge va signer pour un montant de 30 millions d'euros, comme déjà écrit ci-dessous. Le total des bonus est quant à lui estimé à cinq millions d'euros.
L'officialisation du transfert est de plus en plus proche. Malick Fofana s'apprête à découvrir la Premier League. Il évoluera également en Europa League cette saison avec les Black Cats, qui se sont qualifiés en terminant 7es du championnat la saison dernière.
🔴⚪️🇧🇪 Malick Fofana will sign today a five year deal at Sunderland. Final fee will be €30m plus €5m add-ons. pic.twitter.com/kbzEWkhUZW— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2026
Malick Fofana va rejoindre un club de Premier League et évoluer avec un Diable Rouge
Malick Fofana va rejoindre Sunderland, selon le spécialiste des transferts Fabrizio Romano. Un accord verbal a été trouvé entre Lyon et le club anglais. Une offre de 30 millions d'euros, plus bonus, a été acceptée par les Gones. Arsenal, dont le nom a été cité hier, n'a jamais prévu de dépenser entre 35 et 40 millions d'euros pour le Diable Rouge.
Après deux saisons à Lyon, Malick Fofana va ainsi franchir un cap en rejoignant un club évoluant en Premier League. Il y rejoindra un certain Thomas Meunier, qui a signé au club cet été
🚨🔴⚪️ BREAKING: Malick Fofana now on his way to undergo medical at Sunderland, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2026
Deal verbally agreed — understand fee is €30m plus add-ons accepted by Lyon.
Arsenal were never planning to pay €35/40m package. Follows @Santi_J_FM @David_Ornstein. pic.twitter.com/oX27br0Pvg
Malick Fofana pourrait prendre la direction de Londres. Arsenal a bougé pour le Diable Rouge, qui voit d'un bon œil l'intérêt du champion anglais.
Arsenal s'est invité dans la course pour Malick Fofana. Plus tôt dans la journée, le RB Leipzig était présenté comme une option concrète pour attirer le Diable Rouge. La situation a depuis évolué. Les Gunners ont pris des renseignements auprès de Lyon et cette possibilité plaît beaucoup au joueur de 21 ans selon RMC Sport.
Un transfert à Arsenal ?
Fofana aurait échangé avec Mikel Arteta. Arsenal n'a pas encore formulé d'offre à l'OL, mais le club anglais a voulu connaître les conditions d'un éventuel transfert. Les Gunners passent à l'action et pourraient avancer rapidement si les discussions ouvrent la porte à une arrivée du Belge.
L'ancien joueur de La Gantoise peut encore franchir plusieurs paliers. Un transfert vers le champion d'Angleterre en titre lui permettrait de jouer en Premier League, de disputer la Ligue des champions et de bénéficier d'une plus grande exposition.
Gabriel Martinelli et Leandro Trossard ont quitté Londres et Christos Tzolis a rejoint le club. Il reste une place à prendre sur le côté gauche. Avec sa vitesse et sa facilité à éliminer l'adversaire, Fofana a un profil intéressant pour compléter ce secteur.
Plusieurs clubs refusés
Le choix du club aura son importance. Sunderland et Hull City ont tenté leur chance, mais Fofana n'a pas été séduit par ces deux possibilités. Crystal Palace s'est renseigné, sans réussir à le convaincre. L'idée de rejoindre les Gunners plaît au Diable Rouge.
Lyon doit vendre pour 50 millions d'euros
Lyon devra décider de la marche à suivre. Le club français a besoin de rentrer de l'argent (minimum 50 millions d'euros avant la fin du mercato estival) et Fofana fait partie des joueurs qui peuvent rapporter beaucoup d'argent. Le RB Leipzig reste dans la course, mais Arsenal vient bousculer les plans du club allemand. Reste à voir quelle offre arrivera sur la table de Lyon.
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