Retournement de situation dans le dossier Malick Fofana : il ne signera finalement pas à Sunderland, mais dans un autre club anglais

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
| Commentaire
Retournement de situation dans le dossier Malick Fofana : il ne signera finalement pas à Sunderland, mais dans un autre club anglais
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Malick Fofana va finalement prendre la direction de l'Angleterre. Alors qu'il semblait en route pour Sunderland, le Diable Rouge va finalement quitter Lyon pour rejoindre Crystal Palace.

Nicolas Baccus

Malick Fofana va signer à Crystal Palace

Malick Fofana aurait finalement choisi de rejoindre Crystal Palace, selon le journaliste de L'Équipe Hugo Guillemet. Alors que le Diable Rouge se dirigeait vers Sunderland, Crystal Palace a proposé une meilleure offre et a finalement convaincu le joueur de rejoindre la formation londonienne.

Il va signer chez les Eagles un contrat jusqu'au 30 juin 2031. L'opération pourrait rapporter près de 40 millions d'euros à l'OL, bonus compris, soit le montant souhaité au départ par les Gones. Il ne reste plus qu'à Malick Fofana à passer la visite médicale pour ensuite valider complètement ce transfert.

Nicolas Baccus

L'OL aurait accepté l'offre de Crystal Palace

Selon le journaliste de RMC Sport Fabrice Hawkins, l'OL aurait accepté l'offre de Crystal Palace. Les Eagles ont proposé une meilleure offre que Sunderland, le montant total du package étant de 37 millions d'euros.

Pierre Sage, l'entraîneur de Crystal Palace, a discuté directement avec le Diable Rouge afin de tenter de le convaincre de changer de destination dans les derniers instants.

Sunderland propose, de son côté, 30 millions d'euros assortis de cinq millions de bonus, comme précisé ci-dessous. Reste désormais à voir ce qu'en pense le joueur et s'il serait prêt à finalement rejoindre Crystal Palace plutôt que Sunderland.

Nicolas Baccus

Retournement de situation dans le transfert de Malick Fofana à Sunderland ? Un club anglais tente de faire capoter le deal

Malick Fofana a passé sa visite médicale pour rejoindre Sunderland, rapporte le spécialiste des transferts Fabrizio Romano. Mais alors que son départ vers les Black Cats semblait quasiment bouclé, Crystal Palace a envoyé une offre à l'OL afin de tenter de faire capoter le transfert dans les derniers instants.

Le récent vainqueur de la Conference League a proposé de meilleures conditions que Sunderland, qui a proposé 30 millions d'euros assortis de cinq millions de bonus. Une décision sera prise très prochainement. Un véritable retournement de situation pourrait avoir lieu.

Nicolas Baccus

Malick Fofana va signer son contrat avec Sunderland aujourd'hui

Le spécialiste des transferts Fabrizio Romano précise que Malick Fofana signera ce mardi son contrat avec Sunderland, le dernier jour du mercato dans les cinq grands championnats étant ce mardi. Le Diable Rouge va signer pour un montant de 30 millions d'euros, comme déjà écrit ci-dessous. Le total des bonus est quant à lui estimé à cinq millions d'euros.

L'officialisation du transfert est de plus en plus proche. Malick Fofana s'apprête à découvrir la Premier League. Il évoluera également en Europa League cette saison avec les Black Cats, qui se sont qualifiés en terminant 7es du championnat la saison dernière.

Nicolas Baccus

Malick Fofana va rejoindre un club de Premier League et évoluer avec un Diable Rouge

Malick Fofana va rejoindre Sunderland, selon le spécialiste des transferts Fabrizio Romano. Un accord verbal a été trouvé entre Lyon et le club anglais. Une offre de 30 millions d'euros, plus bonus, a été acceptée par les Gones. Arsenal, dont le nom a été cité hier, n'a jamais prévu de dépenser entre 35 et 40 millions d'euros pour le Diable Rouge.

Après deux saisons à Lyon, Malick Fofana va ainsi franchir un cap en rejoignant un club évoluant en Premier League. Il y rejoindra un certain Thomas Meunier, qui a signé au club cet été

Malick Fofana pourrait prendre la direction de Londres. Arsenal a bougé pour le Diable Rouge, qui voit d'un bon œil l'intérêt du champion anglais.

Arsenal s'est invité dans la course pour Malick Fofana. Plus tôt dans la journée, le RB Leipzig était présenté comme une option concrète pour attirer le Diable Rouge. La situation a depuis évolué. Les Gunners ont pris des renseignements auprès de Lyon et cette possibilité plaît beaucoup au joueur de 21 ans selon RMC Sport.

Un transfert à Arsenal ?

Fofana aurait échangé avec Mikel Arteta. Arsenal n'a pas encore formulé d'offre à l'OL, mais le club anglais a voulu connaître les conditions d'un éventuel transfert. Les Gunners passent à l'action et pourraient avancer rapidement si les discussions ouvrent la porte à une arrivée du Belge.

L'ancien joueur de La Gantoise peut encore franchir plusieurs paliers. Un transfert vers le champion d'Angleterre en titre lui permettrait de jouer en Premier League, de disputer la Ligue des champions et de bénéficier d'une plus grande exposition.

Gabriel Martinelli et Leandro Trossard ont quitté Londres et Christos Tzolis a rejoint le club. Il reste une place à prendre sur le côté gauche. Avec sa vitesse et sa facilité à éliminer l'adversaire, Fofana a un profil intéressant pour compléter ce secteur.

Plusieurs clubs refusés

Le choix du club aura son importance. Sunderland et Hull City ont tenté leur chance, mais Fofana n'a pas été séduit par ces deux possibilités. Crystal Palace s'est renseigné, sans réussir à le convaincre. L'idée de rejoindre les Gunners plaît au Diable Rouge.

Lyon doit vendre pour 50 millions d'euros

Lyon devra décider de la marche à suivre. Le club français a besoin de rentrer de l'argent (minimum 50 millions d'euros avant la fin du mercato estival) et Fofana fait partie des joueurs qui peuvent rapporter beaucoup d'argent. Le RB Leipzig reste dans la course, mais Arsenal vient bousculer les plans du club allemand. Reste à voir quelle offre arrivera sur la table de Lyon.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Ligue 1
Ligue 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Arsenal
Lyon
Malick Fofana

Plus de news

OFFICIEL : Matías Fernández-Pardo quitte Lille et rejoint Newcastle

OFFICIEL : Matías Fernández-Pardo quitte Lille et rejoint Newcastle

16:15
Dodi Lukebakio pourrait rejoindre un club de Premier League et évoluer aux côtés d'un Diable Rouge

Dodi Lukebakio pourrait rejoindre un club de Premier League et évoluer aux côtés d'un Diable Rouge

15:50
Live mercato (01/09) : Samuel Mbangula a signé son contrat avec un club de Serie A, Gabriel Jesus rejoint le FC Barcelone

Live mercato (01/09) : Samuel Mbangula a signé son contrat avec un club de Serie A, Gabriel Jesus rejoint le FC Barcelone

15:21
"Il faut être mentalement prêt à livrer un véritable combat" : Vincent Kompany se méfie

"Il faut être mentalement prêt à livrer un véritable combat" : Vincent Kompany se méfie

15:00
🎥 Lucas Stassin est arrivé en Andalousie pour rejoindre Séville

🎥 Lucas Stassin est arrivé en Andalousie pour rejoindre Séville

14:40
Retournement de situation pour Wout Faes : West Ham bloque son transfert

Retournement de situation pour Wout Faes : West Ham bloque son transfert

13:45
Arthur Vermeeren en route vers un départ de Leipzig ? Le point sur la situation

Arthur Vermeeren en route vers un départ de Leipzig ? Le point sur la situation

14:30
Les Diables Rouges valent de l'or cet été : plus de 230 millions d'euros dépensés pour le moment

Les Diables Rouges valent de l'or cet été : plus de 230 millions d'euros dépensés pour le moment

14:00
OFFICIEL : Christiaan Ravych quitte le Cercle de Bruges et rejoint un top club de Pro League

OFFICIEL : Christiaan Ravych quitte le Cercle de Bruges et rejoint un top club de Pro League

13:28
Un jeune Ivoirien va rejoindre le Sporting d'Anderlecht

Un jeune Ivoirien va rejoindre le Sporting d'Anderlecht

13:00
Après Mateo Biondic, l'Union Saint-Gilloise va encore recruter un joueur en provenance de D4 allemande

Après Mateo Biondic, l'Union Saint-Gilloise va encore recruter un joueur en provenance de D4 allemande

12:30
OFFICIEL : Zakaria El Ouahdi quitte le KRC Genk et rejoint un club de Bundesliga

OFFICIEL : Zakaria El Ouahdi quitte le KRC Genk et rejoint un club de Bundesliga

11:51
Timothé Nkada va quitter le Standard de Liège : Andi Zeqiri prêt à faire son retour

Timothé Nkada va quitter le Standard de Liège : Andi Zeqiri prêt à faire son retour

11:11
L'Union SG ne pourra pas recevoir l'Hapoël Beer-Sheva à Louvain : voici pourquoi

L'Union SG ne pourra pas recevoir l'Hapoël Beer-Sheva à Louvain : voici pourquoi

10:50
4
Un ancien Unioniste en route vers un transfert à l'Ajax : il retrouvera un club belge en Coupe d'Europe

Un ancien Unioniste en route vers un transfert à l'Ajax : il retrouvera un club belge en Coupe d'Europe

10:00
1
Un jeune Congolais va quitter la Belgique pour rejoindre le Moyen-Orient

Un jeune Congolais va quitter la Belgique pour rejoindre le Moyen-Orient

10:00
OFFICIEL : un ancien attaquant vedette de l'Union rejoint Axel Witsel à Nice

OFFICIEL : un ancien attaquant vedette de l'Union rejoint Axel Witsel à Nice

09:00
Deux Zèbres, deux Unionistes, un Loup : voici l'équipe-type de la quatrième journée de championnat

Deux Zèbres, deux Unionistes, un Loup : voici l'équipe-type de la quatrième journée de championnat

07:30
Nouveau départ pour Arthur Vermeeren ? Le Diable Rouge pourrait encore changer de club

Nouveau départ pour Arthur Vermeeren ? Le Diable Rouge pourrait encore changer de club

07:00
Un premier vrai test pour le Standard ? "On peut voir chaque semaine ce qu'on a dans le ventre" Interview

Un premier vrai test pour le Standard ? "On peut voir chaque semaine ce qu'on a dans le ventre"

06:20
Malick Fofana en route vers un transfert en Allemagne ? Une option concrète se dessine pour le Diable Rouge

Malick Fofana en route vers un transfert en Allemagne ? Une option concrète se dessine pour le Diable Rouge

31/08
Un défenseur formé au Barça à Anderlecht ? Une nouvelle piste pour les Mauves

Un défenseur formé au Barça à Anderlecht ? Une nouvelle piste pour les Mauves

23:00
Live mercato (31/08) : Domenico Tedesco va accueillir un Belge de plus

Live mercato (31/08) : Domenico Tedesco va accueillir un Belge de plus

22:30
Une croix sur Santi Garcia ? Anderlecht change ses plans et fonce sur une autre cible à six millions d'euros

Une croix sur Santi Garcia ? Anderlecht change ses plans et fonce sur une autre cible à six millions d'euros

22:00
Le Club de Bruges se débarrasse d'un indésirable : l'attaquant rebondit en Allemagne

Le Club de Bruges se débarrasse d'un indésirable : l'attaquant rebondit en Allemagne

21:40
🎥 Le petit frère de Loïs Openda a fait ses grands débuts professionnels

🎥 Le petit frère de Loïs Openda a fait ses grands débuts professionnels

31/08
Nouveau départ à Anderlecht : un talent de 17 ans quitte Neerpede pour un club de Liga

Nouveau départ à Anderlecht : un talent de 17 ans quitte Neerpede pour un club de Liga

20:40
🎥 "Les gens sous-estiment peut-être la Ligue 1" : Axel Witsel a fait ses débuts dans le championnat français

🎥 "Les gens sous-estiment peut-être la Ligue 1" : Axel Witsel a fait ses débuts dans le championnat français

19:00
Forbs exclu face à La Gantoise : Jonathan Lardot revient sur la décision qui a fait débat

Forbs exclu face à La Gantoise : Jonathan Lardot revient sur la décision qui a fait débat

19:30
2
C'est un ancien Mauve qui le dit : Louis Patris pointe la grande différence entre l'Union et Anderlecht Réaction

C'est un ancien Mauve qui le dit : Louis Patris pointe la grande différence entre l'Union et Anderlecht

18:20
4
Santi Garcia doit briser la malédiction : le top 3 des transferts d'Anderlecht n'est composé que de flops

Santi Garcia doit briser la malédiction : le top 3 des transferts d'Anderlecht n'est composé que de flops

18:30
La RAAL tient un solide renfort : en plus de Courcoul, un autre milieu de terrain a laissé sa carte de visite

La RAAL tient un solide renfort : en plus de Courcoul, un autre milieu de terrain a laissé sa carte de visite

17:00
L'ancien Gantois Jonathan David va quitter la Juventus et rejoindre un autre géant européen

L'ancien Gantois Jonathan David va quitter la Juventus et rejoindre un autre géant européen

31/08
"Je n'avais pas réalisé ce qu'était le Standard" : Bernard Nguene, le Rouche en forme, se livre Interview

"Je n'avais pas réalisé ce qu'était le Standard" : Bernard Nguene, le Rouche en forme, se livre

31/08
Plusieurs clubs étrangers intéressés par Adriano Bertaccini : le point sur la situation

Plusieurs clubs étrangers intéressés par Adriano Bertaccini : le point sur la situation

31/08
OFFICIEL : Cédric Hatenboer quitte Anderlecht et se lance dans un nouveau défi à l'étranger

OFFICIEL : Cédric Hatenboer quitte Anderlecht et se lance dans un nouveau défi à l'étranger

31/08

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 2
Crystal Palace Crystal Palace 1-4 Manchester City Manchester City
Liverpool Liverpool 2-2 Nottingham Forest Nottingham Forest
Coventry City Coventry City 0-1 Hull City Hull City
Bournemouth Bournemouth 1-1 Everton Everton
Tottenham Tottenham 0-2 Newcastle Utd Newcastle Utd
Sunderland Sunderland 1-0 Fulham Fulham
Leeds United Leeds United 1-1 Brentford Brentford
Chelsea Chelsea 4-3 Brighton Brighton
Manchester United Manchester United 5-2 Ipswich Town Ipswich Town
Aston Villa Aston Villa 0-1 Arsenal Arsenal

Dernières réactions

Serge Herbiet Serge Herbiet a propos de Le départ d'un titulaire unioniste confirmé à demi-mot : "C'est une période de merde" Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de L'Union SG ne pourra pas recevoir l'Hapoël Beer-Sheva à Louvain : voici pourquoi Union 60 Union 60 a propos de Un ancien Unioniste en route vers un transfert à l'Ajax : il retrouvera un club belge en Coupe d'Europe JoBg JoBg a propos de Forbs exclu face à La Gantoise : Jonathan Lardot revient sur la décision qui a fait débat Union 60 Union 60 a propos de C'est un ancien Mauve qui le dit : Louis Patris pointe la grande différence entre l'Union et Anderlecht den strep den strep a propos de Une claque dont Anderlecht avait besoin : Vitor Bruno est-il vraiment responsable ? Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Philippe Albert sous le charme d'un cadre de Charleroi : "Sans conteste, l’un des meilleurs joueurs de JPL" Pogi Pogi a propos de Vincent Euvrard : "Le Standard ne méritait pas de gagner" et "Oui, Nkada veut partir" Pogi Pogi a propos de 🎥 Les Carolos furieux… Auraient-ils dû obtenir un penalty ? den strep den strep a propos de Zéro presque pointé ? Les notes des joueurs d'Anderlecht face à l'Union Saint-Gilloise Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved