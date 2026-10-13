Pas de retrouvailles entre "Diables" : Lens-Sporting n’a pas non plus souri aux anciens de Pro League

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Pas de retrouvailles entre "Diables" : Lens-Sporting n’a pas non plus souri aux anciens de Pro League
Photo: © photonews

Lens recevait le Sporting Lisbonne à l'occasion de la deuxième journée de Ligue des Champions. Deux Diables rouges, ainsi que d'autres anciens de Pro League avaient l'occasion de se retrouver. Mais tous n'ont finalement pas foulé la pelouse.

Partenaires de vestiaire à Anderlecht lors de la saison 2023-24, Thorgan Hazard et Zeno Debast avaient l'occasion de se retrouver au stade Félix Bollaert ce mardi soir, dans le cadre de la deuxième journée de Ligue des Champions.

Debast blessé

Si le petit frère d'Eden figurait bien dans le groupe lensois et était cantonné au banc, le défenseur central n'était même pas sur la feuille de match. Il se serait blessé avant la rencontre et aucun risque n'a été pris par son club portugais. Les deux Diables - officiellement Thorgan Hazard n'a pas pris sa retraite - internationale n'auront donc pas pu s'affrontrer dans une compétition qu'ils n'avaient pas disputée du temps de leur période commune en mauve et blanc.

Trois anciens de Pro League montent pour Lens

Les Nordistes, deuxièmes du dernier championnat de France, n'ont pas hésité à faire leur marché au sein de notre Pro League cet été. Outre "Toto" Hazard, les "Sang et Or" ont aussi transféré de La Gantoise, le Polonais Michael Skóraś, ainsi que Yacine Titraoui, l'excellent milieu de terrain algérien de Charleroi.

Le premier a eu droit à une petite vingtaine minutes de jeu en remplaçant, à la 68e, le Saoudien Saud Abdulhamid. Le second a relayé Amadou Haïdara à 10 minutes de la fin du temps réglementaire.

En pointe, un ancien de l'Union a aussi foulé la pelouse à la 57e, à la place d'Odsonne Edouard. Franjo Ivanovic, vendu l'an dernier par les Bruxellois à Benfica, a été prêté dans le Nord afin de se refaire une santé après un premier exercice compliqué dans la capitale lusitanienne. Si le Croate n'a pas encore marqué sur la plus prestigieuse des scènes européennes, il compte déjà deux réalisations en quatre apparitions en Ligue 1.

Zekri reste sur le banc

Du côté du Sporting, il n'y a pas que Zeno Debast qui a connu le privilège de fouler les pelouses de Pro League. Cet été, le latéral gauche Moncef Zekri a quitté les Casernes malinoises pour rejoindre, dans le cadre d'un contrat de cinq ans, le champion du Portugal en échange de 3 millions d'euros.

Le Belgo-Marocain doit évidemment digérer le passage entre la Pro League et l'exigence du Sporting, un club plus huppé que le FC Malines. Pour l'heure, il n'a toujours pas porté les couleurs des "Leões", tant en championnat du Portugal qu'en Ligue des Champions. Ce mardi, il était déjà présent sur le banc de ses couleurs à Bollaert.

Le Sporting l'emporte

Finalement dans ce match où les anciens de Pro League n'auront pas joué un rôle majeur, ce sont finalement les Lisboètes qui sont repartis avec les trois points grâce à des réalisations de Luis Suarez et d'Issa Doumbia.

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