"Une incompréhension" : Massimiliano Allegri revient sur son échange tendu avec Kevin De Bruyne

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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"Une incompréhension" : Massimiliano Allegri revient sur son échange tendu avec Kevin De Bruyne
Photo: © photonews
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Cette semaine, la relation entre Kevin De Bruyne et son entraîneur Massimiliano Allegri a semblé se tendre un peu. En cause, des consignes de la part du coach du Napoli qui n'auraient pas été comprises - ou pas appréciées - par le Diable Rouge. Allegri est revenu sur cette situation en conférence de presse.

On le sait, Kevin De Bruyne a son caractère, et même sous Pep Guardiola, lors des dernières saisons du Belge à Manchester City, cela lui a valu quelques échanges un peu tendus.

Demandez aussi à Domenico Tedesco ce qu'il en pense, lui qui a dû composer avec les éclats de KDB, pourtant capitaine régulier des Diables Rouges, lors de certaines contre-performances en France ou contre l'Ukraine.

Et en Italie aussi, le caractère de Kevin De Bruyne semble parfois entrer en conflit avec celui de Massimiliano Allegri, son entraîneur. Cette semaine, en Champions League, le Napoli est allé s'incliner à Villarreal et une scène a marqué les esprits : un De Bruyne visiblement tendu qui faisait de grands gestes à ses coéquipiers et semblait ignorer les consignes de son entraîneur.

Massimiliano Allegri apaise les tensions

Ce vendredi, à la veille du déplacement de Naples du côté de Venise, Massimiliano Allegri est revenu une nouvelle fois sur ces supposées tensions entre lui et Kevin De Bruyne. "C'était juste une incompréhension sur le terrain, c'est tout", relativise-t-il. 

"C'est déjà arrivé, et ça arrivera encore. Si nous nous comprenons directement, notamment en dépit de la barrière de la langue, tant mieux, mais c'est comme ça", continue Massimiliano Allegri, qui évacue donc l'idée d'un conflit ouvert entre son meneur de jeu de 35 ans et lui. "Kevin l'a bien compris". 

Les résultats contribuent à ce que ce petit incident ne passe pas inaperçu. Le Napoli est actuellement 8e de Serie A, et a perdu ses deux premières rencontres de Ligue des Champions : un début de saison loin d'être idéal pour les Partenopei. Et Kevin De Bruyne, s'il est en jambes cette saison, reste scruté attentivement par la presse italienne... 

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