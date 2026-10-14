"On ne s'est pas compris" : la mésentente entre De Bruyne et Allegri qui pose question à Naples

Comme l'Inter Milan, Naples débute sa campagne avec un bilan de 0 sur 6. Si la défaite contre Arsenal était acceptable, celle à Villarreal vaut à l'équipe son lot de critiques. Malgré sa bonne forme, Kevin De Bruyne n'a pas été épargné.

Auteur d'un doublé contre Frosinone le week-end dernier, Kevin De Bruyne a encore disputé les 90 minutes de la rencontre d'hier soir à Villarreal. Cela a bien commencé puisque Naples a ouvert le score après huit minutes de jeu. Mais le sous-marin jaune a ensuite coulé son adversaire avec deux buts en trois minutes en milieu de première mi-temps.

Naples en mauvaise posture

En deuxième mi-temps, les Napolitains ont semblé peiner physiquement et ont même encaissé un troisième but. Face à cela, Massimiliano Allegri a réagi. Kevin De Bruyne est redescendu très bas, au point de demander les ballons devant sa défense. Ce n'était pourtant pas la consigne.

"À un moment donné, j'ai demandé à De Bruyne de se positionner entre les deux milieux de terrain car il est plus technique que Scott McTominay, qui est en revanche plus doué en attaque, mais nous ne nous sommes pas compris", explique Allegri, qui confirme qu'il n'avait pas demandé à son maître à jouer de redescendre aussi bas, le préférant dans un rôle de 8 ou de 10.

Un milieu de terrain qui se cherche

Si les décrochages de KDB ont fait du bien contre Frosinone, cela n'a pas marché hier. "Kevin De Bruyne a disparu en seconde période", écrit La Repubblica dans son compte-rendu de la rencontre.



Le constat de nos confrères italiens est clair : "Naples n'est pas armé pour disputer des matchs aussi exigeants, avec si peu de temps pour récupérer. Si les deux maîtres à jouer (De Bruyne et Scott McTominay NDLR) s'effondrent physiquement et peinent à s'adapter à une nouvelle organisation tactique, le club ne pourra que regretter ses erreurs de l'été dernier, lorsqu'avec un optimisme coupable, le club a déserté le marché des transferts".