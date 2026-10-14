"On ne s'est pas compris" : la mésentente entre De Bruyne et Allegri qui pose question à Naples

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
"On ne s'est pas compris" : la mésentente entre De Bruyne et Allegri qui pose question à Naples
Photo: © photonews

Comme l'Inter Milan, Naples débute sa campagne avec un bilan de 0 sur 6. Si la défaite contre Arsenal était acceptable, celle à Villarreal vaut à l'équipe son lot de critiques. Malgré sa bonne forme, Kevin De Bruyne n'a pas été épargné.

Auteur d'un doublé contre Frosinone le week-end dernier, Kevin De Bruyne a encore disputé les 90 minutes de la rencontre d'hier soir à Villarreal. Cela a bien commencé puisque Naples a ouvert le score après huit minutes de jeu. Mais le sous-marin jaune a ensuite coulé son adversaire avec deux buts en trois minutes en milieu de première mi-temps.

Naples en mauvaise posture

En deuxième mi-temps, les Napolitains ont semblé peiner physiquement et ont même encaissé un troisième but. Face à cela, Massimiliano Allegri a réagi. Kevin De Bruyne est redescendu très bas, au point de demander les ballons devant sa défense. Ce n'était pourtant pas la consigne.

"À un moment donné, j'ai demandé à De Bruyne de se positionner entre les deux milieux de terrain car il est plus technique que Scott McTominay, qui est en revanche plus doué en attaque, mais nous ne nous sommes pas compris", explique Allegri, qui confirme qu'il n'avait pas demandé à son maître à jouer de redescendre aussi bas, le préférant dans un rôle de 8 ou de 10.

Un milieu de terrain qui se cherche

Si les décrochages de KDB ont fait du bien contre Frosinone, cela n'a pas marché hier. "Kevin De Bruyne a disparu en seconde période", écrit La Repubblica dans son compte-rendu de la rencontre.


Le constat de nos confrères italiens est clair : "Naples n'est pas armé pour disputer des matchs aussi exigeants, avec si peu de temps pour récupérer. Si les deux maîtres à jouer (De Bruyne et Scott McTominay NDLR) s'effondrent physiquement et peinent à s'adapter à une nouvelle organisation tactique, le club ne pourra que regretter ses erreurs de l'été dernier, lorsqu'avec un optimisme coupable, le club a déserté le marché des transferts".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Villarreal
Napoli
Kevin De Bruyne

Plus de news

Le verdict est tombé : déchirure du ligament croisé pour un Belge de Serie A

Le verdict est tombé : déchirure du ligament croisé pour un Belge de Serie A

14:00
Le rendez-vous est pris : Jan Vertonghen va rechausser les crampons cet automne !

Le rendez-vous est pris : Jan Vertonghen va rechausser les crampons cet automne !

13:30
Plus d'un an sans jouer : un ancien taulier de l'Union revient de l'enfer

Plus d'un an sans jouer : un ancien taulier de l'Union revient de l'enfer

13:00
🎥 Les cheveux mauves, le coeur rouge et blanc : parti d'Anderlecht cet été, le voilà héros de Bundesliga

🎥 Les cheveux mauves, le coeur rouge et blanc : parti d'Anderlecht cet été, le voilà héros de Bundesliga

12:30
1
Le Club de Bruges vendra peut-être bientôt un joueur pour 50 millions d'euros

Le Club de Bruges vendra peut-être bientôt un joueur pour 50 millions d'euros

11:40
🎥 Quelle inspiration ! Un ancien de la RAAL et du RFC Liège a inscrit le but de la semaine en P2

🎥 Quelle inspiration ! Un ancien de la RAAL et du RFC Liège a inscrit le but de la semaine en P2

11:00
L'Union avec...un seul joueur du noyau A sur le banc demain ? C'est l'hécatombe avant l'Europe !

L'Union avec...un seul joueur du noyau A sur le banc demain ? C'est l'hécatombe avant l'Europe !

10:30
"C’est à 100 % sa faute" : la pression monte au Bayern, Vincent Kompany ne protège pas ses joueurs

"C’est à 100 % sa faute" : la pression monte au Bayern, Vincent Kompany ne protège pas ses joueurs

09:30
"Nous sommes venus ici pour gagner" : Bruges n'était pas venu à Milan pour faire de la figuration Réaction

"Nous sommes venus ici pour gagner" : Bruges n'était pas venu à Milan pour faire de la figuration

09:00
Oui, on en est là : la démarche d'un genre nouveau du Standard pour protéger ses joueurs

Oui, on en est là : la démarche d'un genre nouveau du Standard pour protéger ses joueurs

10:00
"Je ne savais pas si j'allais pouvoir jouer" : d'incertain à décisif, Forbs revient sur sa soirée inoubliable Réaction

"Je ne savais pas si j'allais pouvoir jouer" : d'incertain à décisif, Forbs revient sur sa soirée inoubliable

08:00
Arsenal, l'Atlético de Madrid et le Barça assurent, le Bayern accroché en Norvège

Arsenal, l'Atlético de Madrid et le Barça assurent, le Bayern accroché en Norvège

23:30
1
De la D4 allemande à l'Union, encore un coup dans le mille ? Grande première au Parc Duden

De la D4 allemande à l'Union, encore un coup dans le mille ? Grande première au Parc Duden

08:30
"Comme contre le Real Madrid" : la presse italienne sous le choc après la victoire de Bruges à Milan

"Comme contre le Real Madrid" : la presse italienne sous le choc après la victoire de Bruges à Milan

07:30
Un entraîneur de renom estime que Manchester City a mérité ses titres

Un entraîneur de renom estime que Manchester City a mérité ses titres

06:30
"L'un des plus beaux moments de ma carrière" : Ivan Leko n'est pas près d'oublier cette soirée à Milan Réaction

"L'un des plus beaux moments de ma carrière" : Ivan Leko n'est pas près d'oublier cette soirée à Milan

06:00
Gunnarsdottir doit-elle rester à la tête des Red Flames ? L'avis tranché de Wullaert et Cayman

Gunnarsdottir doit-elle rester à la tête des Red Flames ? L'avis tranché de Wullaert et Cayman

07:00
"Pour moi, c'était un peu comme un derby" : Nicolò Tresoldi aurait difficilement pu rêver mieux

"Pour moi, c'était un peu comme un derby" : Nicolò Tresoldi aurait difficilement pu rêver mieux

05:40
1
Ils l'ont fait : les Blauw en Zwart créent la surprise en s'imposant face à l'Inter

Ils l'ont fait : les Blauw en Zwart créent la surprise en s'imposant face à l'Inter

22:56
Un ancien président du FC Barcelone s’en prend à Lionel Messi : "Le Barça est plus grand que lui"

Un ancien président du FC Barcelone s’en prend à Lionel Messi : "Le Barça est plus grand que lui"

23:59
Le nouveau coach de l'Antwerp veut faire jouer l’Antwerp comme Leipzig, mais c’est là que le bât blesse Analyse

Le nouveau coach de l'Antwerp veut faire jouer l’Antwerp comme Leipzig, mais c’est là que le bât blesse

23:30
🎥 Maarten Vandevoordt arrête un pénalty contre d'une ancienne star de Pro League aujourd'hui au PSV !

🎥 Maarten Vandevoordt arrête un pénalty contre d'une ancienne star de Pro League aujourd'hui au PSV !

22:20
Hein Vanhaezebrouck n’épargne pas l’entraîneur d’Anderlecht, Vítor Bruno : “Sans aucune idée derrière”

Hein Vanhaezebrouck n’épargne pas l’entraîneur d’Anderlecht, Vítor Bruno : “Sans aucune idée derrière”

22:40
2
Pas de retrouvailles entre "Diables" : Lens-Sporting n’a pas non plus souri aux anciens de Pro League

Pas de retrouvailles entre "Diables" : Lens-Sporting n’a pas non plus souri aux anciens de Pro League

21:30
Caramba encore raté : les Red Flames ne disputeront pas la Coupe du monde 2027

Caramba encore raté : les Red Flames ne disputeront pas la Coupe du monde 2027

22:00
Le Club de Bruges, toujours invaincu en Youth League, après son partage à l'Inter

Le Club de Bruges, toujours invaincu en Youth League, après son partage à l'Inter

21:00

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 2
Sabah Sabah 2-0 Slavia Prague Slavia Prague
Lens Lens 0-2 Sporting Portugal Sporting Portugal
Villarreal Villarreal 3-1 Napoli Napoli
RB Leipzig RB Leipzig 1-0 PSV PSV
Galatasaray Galatasaray 1-4 FC Barcelone FC Barcelone
Atlético Madrid Atlético Madrid 2-0 Manchester United Manchester United
Inter Inter 3-4 FC Bruges FC Bruges
Viking FK Viking FK 3-3 Bayern Munich Bayern Munich
Arsenal Arsenal 3-0 Lille OSC Lille OSC
LASK Linz LASK Linz 18:45 Liverpool Liverpool
Feyenoord Feyenoord 18:45 Como Como
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 21:00 AEK Athènes AEK Athènes
Real Betis Real Betis 21:00 FC Porto FC Porto
Bodo Glimt Bodo Glimt 21:00 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Slovan Bratislava Slovan Bratislava 21:00 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Manchester City Manchester City 21:00 PSG PSG
AS Roma AS Roma 21:00 Real Madrid Real Madrid
Aston Villa Aston Villa 21:00 Fenerbahce Fenerbahce

Dernières réactions

JoBg JoBg a propos de 🎥 Les cheveux mauves, le coeur rouge et blanc : parti d'Anderlecht cet été, le voilà héros de Bundesliga Pogi Pogi a propos de L'Europe grâce au championnat, est-ce déjà fini pour le Standard ? Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de "Pour moi, c'était un peu comme un derby" : Nicolò Tresoldi aurait difficilement pu rêver mieux Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Arsenal, l'Atlético de Madrid et le Barça assurent, le Bayern accroché en Norvège El Malvario El Malvario a propos de "Dans 10 ans au maximum, la VAR sera dirigée par l’IA" : Roland Duchâtelet prédit une révolution El Malvario El Malvario a propos de Hein Vanhaezebrouck n’épargne pas l’entraîneur d’Anderlecht, Vítor Bruno : “Sans aucune idée derrière” Pogi Pogi a propos de "J'espère que c'est juste de l'incompétence" : Philippe Albert hallucine du penalty refusé au Standard Union 60 Union 60 a propos de Olivier Deschacht au cœur d'une polémique : "J'aurais peut-être dû le dire autrement" Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Deux décisions qui font mal au Standard : Jonathan Lardot tranche sur les polémiques du derby wallon Pogi Pogi a propos de "On ne voulait plus de lui" : Adriano Bertaccini, le nouveau casse-tête de Vitor Bruno ? Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved