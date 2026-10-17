🎥 Une première depuis six ans : Kevin De Bruyne ne parvient pas à sauver Naples sur penalty !

Naples se déplaçait à Venise cette après-midi. D'abord réserviste, Kevin De Bruyne a fait partie des premiers joueurs à monter pour répondre à l'ouverture du score vénitienne. Mais il ne s'est pas illustré dans le bon sens.

En Italie, le nom de Kevin De Bruyne était sur toutes les lèvres après son incompréhension avec Massimiliano Allegri en Ligue des Champions contre Villarreal. Comme attendu, KDB a été ménagé pour le déplacement de ce samedi à Venise.

Sa non-titularisation n'était pas une punition mais une gestion convenue. Le Diable Rouge a d'ailleurs fait partie de la première salve de changements à la 54e minute.

Un penalty détourné un quart d'heure après son entrée au jeu

Il faut dire que les Napolitains étaient mal embarqués, menés depuis la reprise par un but de l'ancien Montpelliérain Akor Adams. Sous l'impulsion de leur maître à jouer, les visiteurs ont poussé dans la dernière demi-heure et ont forcé un penalty.

De Bruyne a alors pris ses responsabilités pour le botter. Il a cadré son envoi, mais le gardien Filip Stankovic a deviné ses intentions, plongeant parfaitement dans le coin inférieur choisi pour détourner le cuir.

Penalty saved. Kevin De Bruyne right footed shot saved in the bottom left corner by Filip Stankovic https://t.co/OAoOGKiRvO



— Goals Xtra (@GoalsXtra) October 17, 2026

Mauvaise semaine pour les Napolitains, qui continuent à se chercher

Malgré ce coup du sort, Naples a continué à pousser, avec près de 80% de possession de balle et 20 tirs rien qu'en deuxième mi-temps. Mais rien n'y a fait : Venise a conservé son avantage jusqu'au bout pour s'imposer 1-0.

Il y a une semaine, De Bruyne avait encore fait mouche des onze mètres contre Frosinone. Il ne s'agit que du troisième penalty non converti de sa carrière (sur 19), les deux autres échecs remontant à 2016 et 2020, respectivement face à Maarten Stekelenburg et Alisson. Voilà qui ne fait pas les affaires de Naples, qui retombe dans ses travers et reste coincé à une triste neuvième place en Serie A. Et pourrait encore descendre au classement en fonction des autres résultats du week-end.