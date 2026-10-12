Kevin De Bruyne revit : Van Bommel chez les Diables imité par Allegri à Naples

Kevin De Bruyne a une nouvelle fois démontré ce dont il est capable avec Naples. Auteur de deux buts lors de la victoire 3-0 contre Frosinone, le Diable Rouge a été le grand homme du match. Mais derrière cette solide prestation se cache plus qu'une simple bonne soirée. Massimiliano Allegri semble avoir trouvé à Naples la même solution que Mark van Bommel avec les Diables Rouges : faire jouer De Bruyne beaucoup plus bas sur le terrain.

Il peut sembler évident qu'un joueur du calibre de De Bruyne fasse la différence. Pourtant, ces derniers temps, le milieu de terrain n'a pas toujours retrouvé ce rôle de meneur de jeu capable de prendre les matchs à son compte. Son influence a parfois été limitée, notamment lorsqu'il évoluait dans des positions où il devait surtout se montrer dangereux à proximité du but. C'est l'une de ses qualités, mais pas nécessairement là où son impact est le plus important.

De Bruyne est en effet bien plus qu'un joueur capable de délivrer la dernière passe ou de conclure lui-même les actions. Il repère les espaces avant les autres, sait dicter le rythme et peut désorganiser toute une défense d'une seule passe. Pour exploiter pleinement ces qualités, il doit avoir le jeu devant lui.

Van Bommel a redonné les commandes à De Bruyne chez les Diables

Avec les Diables Rouges, l'importance de ce positionnement est devenue évidente. Sous les ordres de Mark van Bommel, De Bruyne a retrouvé un rôle qui lui permet de diriger davantage le jeu depuis le milieu de terrain. Il n'a pas besoin d'évoluer constamment près de l'avant-centre pour se montrer décisif. Au contraire, en participant à la construction depuis une position plus reculée, il peut lui-même décider où et quand l'attaque doit accélérer.

Cette approche lui offre davantage de possibilités pour lire le jeu et mettre ses équipiers en mouvement. De Bruyne peut créer des ouvertures à distance, renverser rapidement le jeu et placer les attaquants dans des positions favorables grâce à la qualité de ses passes. Il devient ainsi moins dépendant des situations où il se retrouve lui-même à proximité du but.

De plus, ce rôle semble lui redonner confiance et plaisir de jouer. Un meneur de jeu contraint d'attendre constamment le ballon dans les trente derniers mètres risque de perdre une partie de son influence. De Bruyne, lui, veut être impliqué, prendre des décisions et façonner le jeu. Il y parvient mieux lorsqu'il dispose de la liberté nécessaire pour prendre le contrôle du milieu de terrain.





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Allegri découvre la même solution à Naples

À Naples, Allegri semble désormais tirer une conclusion similaire. L'Italien positionne De Bruyne plus bas, dans un milieu à deux, afin de lui permettre de mettre sa vision du jeu au service des attaquants. David Neres, Noa Lang et Rasmus Højlund peuvent ainsi profiter de sa qualité de passe et de son sens du timing.

Face à Frosinone, ce positionnement a donné lieu à une prestation particulièrement convaincante. De Bruyne a contribué à la domination offensive de Naples et inscrit deux buts. Entre ces deux réalisations, il a également démontré ce qui rend son jeu si précieux : des passes intelligentes, des combinaisons rapides et cette capacité à repérer des espaces à peine perceptibles pour les autres.

L'adversaire a laissé beaucoup d'espaces au milieu de terrain, ce qui a permis à Naples d'exploiter au mieux les qualités de son meneur de jeu. Il serait donc hasardeux de conclure, sur la base d'un seul match, que tous les problèmes sont résolus. Cette prestation a néanmoins confirmé que De Bruyne pouvait à nouveau briller en bénéficiant d'un positionnement adapté à ses qualités.

Pour Naples comme pour les Diables Rouges, la leçon est importante : De Bruyne n'a pas besoin d'évoluer au plus près du but pour être décisif. Il doit avant tout occuper un poste où il peut contrôler le jeu. Van Bommel semble l'avoir compris avec la Belgique, et Allegri paraît désormais appliquer la même recette en Italie.