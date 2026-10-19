🎥 Diego Moreira était intenable face à l'Atalanta, De Ketelaere en difficulté

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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🎥 Diego Moreira était intenable face à l'Atalanta, De Ketelaere en difficulté
Photo: © photonews

L'AC Milan de Diego Moreira et Koni De Winter est venu à bout de l'Atalanta de Charles De Ketelaere ce dimanche. Moreira a livré un match de haut vol.

Duel de Diables Rouges ce dimanche en Serie A : Diego Moreira et Koni De Winter étaient titulaires face à Charles De Ketelaere, qui retrouvait son ancienne équipe. Et c'est bien l'AC Milan qui s'est imposé, 3 buts à 2, avec un excellent match de Moreira.

L'ailier belge a la pression à Milan depuis sa signature pour un montant étonnamment haut (50 millions d'euros), mais il convainc ces derniers mois. Diego Moreira en est déjà à 3 buts en Serie A, et a délivré une passe décisive ce dimanche.

Un excellent match de Diego Moreira 

De manière générale, l'ancien de l'OL et de Strasbourg a brillé par ses dribbles et son intensité, s'offrant de nombreux déboulés et envoyant plusieurs centres qui auraient mérité mieux. 

Koni De Winter, de son côté, a livré une prestation solide derrière malgré les deux buts encaissés par son équipe. De quoi oublier le fait que Mark van Bommel ne lui a pas offert une minute de jeu lors du dernier rassemblement international.

Charles De Ketelaere, par contre, a manqué ses retrouvailles avec l'AC Milan. Aligné ailier droit, il n'est pas parvenu à peser sur la défense adverse et n'a pas fait la différence, même s'il est resté 90 minutes sur le terrain. 

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