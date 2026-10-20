OFFICIEL : un ancien du Standard est le nouvel entraîneur du RWDM

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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OFFICIEL : un ancien du Standard est le nouvel entraîneur du RWDM
Photo: Nicolas Darimont

L'ancien entraîneur du SL16, Sébastien Grandjean, est le nouvel entraîneur du RWDM. Il remplace Christ Bruno, limogé il y a à peine deux jours. Les Molenbeekois ont officialisé la nouvelle ce mardi.

Sébastien Grandjean prend ses fonctions avec effet immédiat. Il aura ainsi pour mission de redresser la barre après un bilan d'un point sur neuf.

Sébastien Grandjean s'est exprimé pour la première fois en tant qu'entraîneur du RWDM : "Je suis très heureux de rejoindre le RWDM. Le projet du club m’a convaincu et j’ai envie d’y apporter ma pierre à l’édifice."

"Je suis impatient de rencontrer les joueurs et le staff, de me mettre au travail et de construire avec eux une équipe engagée, rigoureuse et fière de défendre les couleurs du RWDM", a-t-il conclu.

Maxim Voesen se réjouit de l'arrivée de Sébastien Grandjean

Maxim Voesen, le CEO du RWDM, se réjouit de cette signature : "Nous sommes très heureux d’accueillir Sébastien au RWDM. Nos échanges ont révélé une vision commune et une réelle volonté d’avancer ensemble."

"Son expérience et sa passion doivent nous aider à faire grandir ce groupe et à retrouver sur le terrain toute la combativité qui fait l’âme du RWDM."

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