Il n'y a pas que Zeno Debast : un ancien Diablotin prolonge l'aventure au Portugal

Scott Crabbé, journaliste football
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Il n'y a pas que Zeno Debast : un ancien Diablotin prolonge l'aventure au Portugal
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Antef Tsoungui a totalement relancé sa carrière au Portugal. Le Belge de 23 ans a vécu une période particulièrement compliquée Louvain, mais il est devenu un joueur important à Estoril. Ses solides prestations sont désormais récompensées par un nouveau contrat jusqu'en 2030.

Tsoungui a rejoint Estoril en septembre 2025 en provenance de Feyenoord. L'ancien international U21 belge y a enfin trouvé la stabilité qui lui avait manqué ces dernières années. Il a désormais disputé 33 matches officiels avec le club portugais.

Tsoungui peut enfin enchaîner

Le milieu de terrain avait auparavant connu de nombreux contretemps. Lors de son prêt à Louvain, son évolution a été freinée par une grave blessure aux ligaments croisés. Il n'avait ainsi disputé que 44 minutes durant la saison 2024/2025.

À Estoril, Tsoungui a reçu une nouvelle chance. Le Belge, qui peut également évoluer en défense centrale, est progressivement parvenu à s'imposer dans l'équipe. Ses prestations ont convaincu la direction de prolonger dès maintenant d'une année supplémentaire son contrat initial, qui courait jusqu'en 2029.

Estoril lui fait confiance

"La décision de prolonger mon séjour a été très facile", explique Tsoungui via les canaux officiels du club. Il souligne que tout le monde l'a accueilli très chaleureusement dès son premier jour à Estoril.

"Cet endroit est très spécial pour moi. Quand je suis arrivé, je n'étais pas dans les meilleures conditions et tout le monde m'a aidé", affirme-t-il avec gratitude. Tsoungui veut désormais rendre cette confiance par ses prestations sur le terrain.

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