Il n'y a pas que Zeno Debast : un ancien Diablotin prolonge l'aventure au Portugal

Antef Tsoungui a totalement relancé sa carrière au Portugal. Le Belge de 23 ans a vécu une période particulièrement compliquée Louvain, mais il est devenu un joueur important à Estoril. Ses solides prestations sont désormais récompensées par un nouveau contrat jusqu'en 2030.

Tsoungui a rejoint Estoril en septembre 2025 en provenance de Feyenoord. L'ancien international U21 belge y a enfin trouvé la stabilité qui lui avait manqué ces dernières années. Il a désormais disputé 33 matches officiels avec le club portugais.

Tsoungui peut enfin enchaîner

Le milieu de terrain avait auparavant connu de nombreux contretemps. Lors de son prêt à Louvain, son évolution a été freinée par une grave blessure aux ligaments croisés. Il n'avait ainsi disputé que 44 minutes durant la saison 2024/2025.

À Estoril, Tsoungui a reçu une nouvelle chance. Le Belge, qui peut également évoluer en défense centrale, est progressivement parvenu à s'imposer dans l'équipe. Ses prestations ont convaincu la direction de prolonger dès maintenant d'une année supplémentaire son contrat initial, qui courait jusqu'en 2029.

𝗡𝗘𝗪 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗔𝗖𝗧 ✍️ Antef Tsoungui signs a new contract with #LigaPortugal side Estoril Praia, keeping him at the club until 2030. 🇵🇹 #WiM🌍 | @estorilpraiasad https://t.co/Y99rPFU2TV — World in Motion (@WorldinMotion_) October 20, 2026

Estoril lui fait confiance

"La décision de prolonger mon séjour a été très facile", explique Tsoungui via les canaux officiels du club. Il souligne que tout le monde l'a accueilli très chaleureusement dès son premier jour à Estoril.





"Cet endroit est très spécial pour moi. Quand je suis arrivé, je n'étais pas dans les meilleures conditions et tout le monde m'a aidé", affirme-t-il avec gratitude. Tsoungui veut désormais rendre cette confiance par ses prestations sur le terrain.