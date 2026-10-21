Même Courtois doit s'incliner : Mike Penders bat un record historique à Chelsea

Scott Crabbé, journaliste football
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Même Courtois doit s'incliner : Mike Penders bat un record historique à Chelsea
Photo: © photonews
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Mike Penders a décroché un record particulier à Chelsea. L'ancien gardien de Genk a fait ses débuts en Premier League le week-end dernier et est immédiatement entré dans l'histoire du club.

Penders est monté au jeu de manière inattendue samedi lors de la victoire 0-2 contre Everton. Le gardien titulaire Emiliano Martínez s'est blessé et a dû être remplacé en seconde période. Le Belge de 21 ans a ainsi reçu sa chance et a aidé Chelsea à garder ses cages inviolées.

Mike Penders, l'avenir des Blues

Chelsea a désormais confirmé sur son site officiel que Penders est le plus jeune gardien à avoir joué pour le club en Premier League. Il avait exactement 21 ans et 78 jours samedi.

Il efface ainsi le record de Lenny Pidgeley, qui tenait depuis 2005. L'Anglais avait à l'époque fait ses débuts en championnat contre Charlton Athletic à l'âge de 21 ans. Il avait alors douze jours de plus que Penders.

Plus jeune que Courtois à l'époque

Fait marquant, Thibaut Courtois figure également dans le top 5 historique. L'actuel gardien du Real Madrid avait fait ses débuts en Premier League avec Chelsea en août 2014, à l'âge de 22 ans et 99 jours. Petr Čech était même légèrement plus jeune lors de son premier match de championnat : 22 ans et 87 jours.

Penders s'est donc immédiatement offert une place particulière dans les livres d'histoire. Le record absolu du club reste toutefois détenu par Kingsley Whiffen, qui avait débuté dès l'âge de 16 ans en 1967.

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