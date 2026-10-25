"2/10" : un Diable Rouge se fait massacrer par la presse anglaise après ses débuts en Premier League

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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"2/10" : un Diable Rouge se fait massacrer par la presse anglaise après ses débuts en Premier League
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Mike Penders a reçu de très mauvaises notes dans la presse anglaise après son erreur face à Tottenham. Les médias britanniques ont sévèrement critiqué le gardien belge de 21 ans.

La presse anglaise n'a pas été tendre avec Mike Penders après la défaite de Chelsea contre Tottenham 0-2 ce samedi. Pour sa première titularisation en Premier League, le gardien belge a reçu des notes basses. Son but contre son camp à la 77e minute a pesé dans les commentaires des médias britanniques, qui ont retenu cette erreur malgré plusieurs arrêts réalisés en début de rencontre.

Des critiques de partout pour Mike Penders

La BBC lui a attribué la note de 4/10. Le média britannique a reconnu que Penders avait montré de bonnes choses avant son erreur. Le Diable Rouge a réalisé plusieurs interventions qui ont permis à Chelsea de rester dans le match. Mais son mauvais geste sur le corner de Tottenham a changé l'appréciation de sa prestation. La BBC a aussi évoqué le deuxième but inscrit par Mathys Tel, dont la frappe a terminé au premier poteau du gardien.

La pire note du match

Le jugement a été plus sévère du côté de The Sun, qui lui a donné 2/10. Le journal a estimé que le Belge avait manqué d'assurance dès la première période (dans ses sorties aériennes). Ses quelques arrêts face à Omar Marmoush n'ont pas suffi à convaincre.

Sur Sky Sports, les consultants se sont plus intéressés à la manière dont Penders a commis son erreur. Daniel Sturridge et les autres intervenants ont revu les images du corner pour comprendre ce qui s'était passé. Leur analyse s'est concentrée sur la lecture du ballon et le choix du gardien de sortir avec les poings. Selon eux, Penders a mal évalué la trajectoire du centre, ce qui l'a conduit à envoyer le ballon dans son but. Une erreur technique qui a fait basculer la rencontre.

Penders ne profite pas de l'absence de son concurrent direct

Des critiques qui arrivent alors que Penders avait une belle occasion de se montrer en l'absence d'Emiliano Martínez, blessé pour plusieurs semaines. L'ancien gardien de Genk a quitté Stamford Bridge avec une défaite et des commentaires difficiles à encaisser.

Lire aussi… 🎥 Flop belge à Chelsea : auto-but pour Mike Penders, Roméo Lavia ne joue pas une seule minute

Son entraîneur Xabi Alonso a refusé de lui faire porter toute la responsabilité du résultat. Chelsea a terminé la rencontre à dix après l'expulsion de Cole Palmer, avant d'encaisser un deuxième but. Avec un match contre Liverpool prévu mercredi en League Cup, Penders pourrait retrouver le terrain et tenter de faire oublier cette erreur.

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