Senne Lammens brise le silence sur la crise à Manchester United

Senne Lammens s’est exprimé avec une franchise remarquée sur la situation difficile que traverse Manchester United. Le géant anglais est plongé dans une crise profonde et la frustration semble également grandir au sein du vestiaire. Après les critiques acerbes du capitaine Bruno Fernandes à l’égard de l’entraîneur Michael Carrick, l’ancien gardien de l’Antwerp tente d’apaiser les tensions.

Manchester United traverse une période particulièrement délicate, avec sept rencontres consécutives sans victoire. La lourde défaite (4-1) contre Côme, en Ligue des champions, n’a fait qu’aggraver la situation. Après cette rencontre, Bruno Fernandes a ouvertement remis en question les choix tactiques de Michael Carrick, dont la position devient de plus en plus fragilisée.

Lammens appelle à l’unité dans le vestiaire

Face à la tension grandissante, Senne Lammens a tenu à rappeler que la frustration ne devait pas être confondue avec une division au sein du groupe. "Après un match, les joueurs sont parfois très frustrés. Je le comprends, car je le suis moi-même énormément. Nous voulons tous mieux jouer et gagner des rencontres. Il nous arrive donc de dire des choses que nous ne pensons pas vraiment ou de ne pas exprimer clairement ce que nous voulons dire", a expliqué le Diable rouge dans un entretien accordé à Sky Sports.

Le gardien belge insiste également sur la solidarité qui subsisterait au sein du club mancunien, malgré les sorties récentes dans les médias. "Les gens qui nous regardent depuis chez eux ne peuvent pas voir ce qui se passe en interne. Nous devons aussi montrer cette unité sur le terrain. Mais je peux vous assurer que nous faisons tout notre possible. Tout le monde soutient l’entraîneur : les joueurs, le staff et les personnes au sein du club. Nous formons toujours un seul et même groupe", a assuré Senne Lammens.

Des débuts de match à corriger

Pour le gardien de l'équipe nationale belge, Manchester United doit surtout éviter les débuts de rencontre catastrophiques avec des buts trop rapidement encaissés. "On peut préparer autant de plans tactiques qu’on le souhaite, mais si l’on encaisse un but après une ou deux minutes, tout le plan de match s’écroule. On se retrouve alors constamment à courir derrière le score", souligne-t-il.

Le portier constate également une différence avec la saison dernière. "L’an passé, tout s’était mis en place. Cette saison, nous avons essayé de faire évoluer notre jeu, mais nous devons retrouver cette combativité, pense Senne Lammens. Même lorsque les choses ne se passaient pas bien, nous continuions à nous battre ensemble et à défendre collectivement. C’est cet état d’esprit que nous devons retrouver."





Manchester United aura une nouvelle occasion de mettre fin à sa série négative dimanche, à l’occasion de la réception de Bournemouth.