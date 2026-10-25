Une confiance aveugle en Vincent Kompany : le Bayern pense déjà à la prochaine étape

Vincent Kompany est actuellement hospitalisé, mais au Bayern Munich, aucun doute ne subsiste quant à son avenir sportif. Dans une longue interview, Uli Hoeneß a laissé entendre qu’il souhaiterait déjà prolonger à nouveau sa collaboration avec l’entraîneur belge.

Le président d’honneur du Bayern s’est entretenu avec WELT am Sonntag au sujet de l’avenir du Rekordmeister et s’est montré particulièrement élogieux envers Kompany. Ses déclarations concernant une nouvelle prolongation de contrat ont été faites avant que l’entraîneur ne se sente mal vendredi et ne doive être emmené à l’hôpital.

Hoeneß conquis

“Je ne peux pas imaginer meilleur entraîneur à l’heure actuelle”, a déclaré Hoeneß. Il a également avoué avoir récemment dit personnellement à Kompany que le Bayern devrait déjà prolonger son contrat. Vince the Prince est pourtant encore lié au club bavarois jusqu’à la mi-2029.

Hoeneß va même encore plus loin. Si Kompany venait lui-même demander dès demain à rester plus longtemps, il donnerait personnellement son accord immédiat. Le Bayern l'avait déjà prolongé en octobre 2025. Son contrat initial courait jusqu’en 2027.

Le Bayern au chevet de Vincent Kompany

Les mots de Hoeneß soulignent le crédit que Kompany a acquis à Munich. Depuis son arrivée de Burnley durant l’été 2024, il a convaincu les dirigeants du club par sa méthode de travail et le football pratiqué par son équipe. Le fait que le Bayern évoque déjà ouvertement un séjour encore plus long, à peine un an après sa précédente prolongation, en dit long sur son statut au sein du club.

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L’avenir sportif passe toutefois actuellement au second plan. Après son malaise, Kompany est au repos forcé. Dans ces moments durs, la direction lui apporte plus que jamais son soutien. On a ainsi vu Hoeneß apporter personnellement de la nourriture et quelques affaires à Kompany à l'hôpital, avec un sac de la célèbre entreprise de produits fins Käfer pour lui remonter le moral.