Mika Godts adoubé par le PSG : les médias français changent leur fusil d'épaule

Mika Godts adoubé par le PSG : les médias français changent leur fusil d'épaule
Photo: © photonews

Mika Godts semble enfin trouver ses marques au Paris Saint-Germain. L’attaquant belge s’est montré décisif lundi en montant au jeu lors de la victoire 2-0 contre l’Olympique Lyonnais, avec un but et un assist. Sa solide entrée en jeu lui a immédiatement valu les éloges des médias français, jusqu’ici critiques envers ses prestations.

L’impact sur le classement a également été important : grâce à cette victoire, le PSG a pris la tête de la Ligue 1. Selon L’Équipe, les remplaçants ont été déterminants dans ce résultat. "Grâce à Mayulu et Godts, le PSG prend la tête", a écrit le quotidien sportif, particulièrement impressionné par la manière dont le Belge a conclu son action sur son but.

Godts impressionne dès une seule entrée en jeu

Foot Mercato a également constaté à quel point Godts a fait la différence. "Le Belge a eu un impact immédiat. Il a réalisé une entrée parfaite, d’abord grâce à son intensité, puis avec son efficacité, et a inscrit son premier but pour le PSG", peut-on lire.

De son côté, So Foot mise, comme à son habitude, sur une analyse décalée. "Ils ne travaillent que les frappes en rentrant sur le pied droit à Paris, ou quoi ?", s'interrogent nos confrères français en guise de boutade;

L’analyse la plus marquante est venue du Parisien, qui avait encore récemment exprimé des doutes. Le journal se demande désormais si ce match pourrait représenter un tournant. "C’est peut-être le soir où Mika Godts est définitivement devenu un joueur du PSG"

La blessure de Kvaratskhelia offre des opportunités

Le timing pourrait être important pour Godts. Khvicha Kvaratskhelia est blessé pour une longue période, ce qui ouvre la voie à d’autres attaquants désireux de se montrer. Le Parisien estime que Godts saisit de mieux en mieux cette opportunité et écrit que ses coéquipiers commencent peu à peu à lui accorder leur confiance.

Lire aussi… 🎥 Mika Godts rend un bel hommage à Khvisha Kvaratskhelia après son premier but

Le journal va même jusqu’à établir une comparaison avec Désiré Doué, qui s’était mis en évidence en décembre 2024 grâce à un but et un assist contre le Red Bull Salzbourg. Selon Le Parisien, une histoire similaire semble désormais se dessiner.

De son côté, le principal intéressé est apparu déterminé à l'interview d'après-match. "Je suis là, je suis dans l'équipe. Mes coéquipiers m'aident beaucoup. Sur ce but, j'ai beaucoup pensé à ma famille. Ils sont très importants pour moi. C'est aussi grâce à eux".

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