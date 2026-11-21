En difficulté pour sa deuxième saison sur le banc de Norwich, Philippe Cement a réussi à redresser la barre en remontant un club classé 21e à la 11e place. Le tout grâce à une série de cinq succès consécutif et 17 buts marqués.

Philippe Clement vit une très belle période à la tête de Norwich. Après un début de saison particulièrement compliqué dans le club de deuxième division anglaise, l'entraîneur belge a réussi à inverser la tendance et à redonner confiance à son groupe. Longtemps en difficulté, les "Canarie"s viennent d'enchaîner cinq victoires consécutives en Championship, un redressement qui contraste fortement avec les semaines précédentes.

Une première saison convaincante

Arrivé le 18 novembre 2025, l'ancien entraîneur du Club de Bruges et des Glasgow Rangers avait rapidement réussi à relancer une équipe alors installée dans le bas du classement. Norwich avait terminé le précédent exercice à la 9e place, après une remontée remarquable sous ses ordres. Mais la nouvelle saison a débuté sur des bases beaucoup moins encourageantes. Les "Canaries" ont notamment traversé une série de six défaites consécutives en championnat, faisant retomber le club à la 21e place après 11 journées, avec seulement neuf points au compteur.

Charlton, le match clé

La situation semblait alors particulièrement préoccupante pour le technicien belge. Pourtant, Norwich a progressivement retrouvé son efficacité. Une victoire sur la pelouse de Charlton a mis fin à cette spirale négative et lancé une nouvelle dynamique. Watford, Derby County, Bristol City et Cardiff ont ensuite subi la loi des ouailles de Philippe Clement. Le dernier succès, ce samedi, n'a pas été le plus impressionnant de la série avec une victoire étriquée (2-1) contre Cardiff City. Au total, Norwich a inscrit 17 buts lors de ces ciq rencontres.

53% de victoires

Les statistiques de Clement depuis son arrivée témoignent également de son travail : 28 victoires, cinq partages et 19 défaites en 52 rencontres, soit un taux de succès supérieur à 53 %. Après 16 journées de championnat, Norwich occupe désormais la 11e place avec 24 points, à seulement trois longueurs des places qualificatives pour les play-offs.



Le capitaine Kenny McLean a d'ailleurs salué les exigences et les standards instaurés par son entraîneur belge. À Norwich, la confiance est de retour et les "Canaries" espèrent surfer sur la vague pour remonter au sein du peloton de tête jouant la montée.