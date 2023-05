Le RWDM a stressé plus que prévu, mais c'est fait : les Molenbeekois sont en D1A !

C'est fait ! Huit ans après son retour au sein du football belge, le RWDM monte en D1A.

Ce samedi, un Stade Machtens chaud bouillant avait rendez-vous avec l'Histoire : le RWDM recevait le RSCA Futures et pouvait être promu en cas de victoire, à coup sûr. Cela semblait écrit, mais les Molenbeekois ont un peu plus tremblé que prévu...avant de pouvoir enfin faire la fête.

Dès le coup d'envoi, pourtant, le RWDM prenait les choses en main. Littéralement dès le coup d'envoi, d'une frappe du rond central "à la Gift Orban". Mais la première vraie occasion est signée Alexis De Sart à la 12e, Vanhoutte s'interposant. Florian Le Joncour croira faire 1-0 à la 19e, mais est signalé hors-jeu.

La libération tombera cependant des oeuvres du buteur maison, Mickaël Biron : trouvé par Challouk, il reprend magnifiquement de volée (24e) et pense même faire le break mais est aussi signalé hors-jeu (33e). Le Futures n'a pas vraiment existé en première période...mais se reprendra en seconde.

Ainsi, le Machtens tremblera un peu : Engwanda envoie un missile claqué par Defourny (59e) et le RWDM peine à proposer son jeu. Si Botella alerte encore un peu le Futures, le RWDM ne trouvera plus jamais le cadre, et c'est encore Masscho qui fera très peu à Molenbeek. Heureusement pour les locaux, les Futures, loin d'être ridicules, ne reviendront pas.

C'est donc officiel : le RWDM est promu en D1A pour la première fois depuis 21 ans, et le football bruxellois compte trois clubs au sein de son élite. La fête sera belle et longue à Molenbeek !