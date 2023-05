Euphorie générale au Stade Machtens

LE RWDM a validé ce samedi soir son billet pour la Jupiler Pro League. Les joueurs de Vincent Euvrard étaient bien évidemment euphoriques après le coup de sifflet final.

Le RWDM est couronné champion de la Challenger Pro League, marquant une saison mémorable pour le club bruxellois. L'équipe a obtenu une victoire cruciale de 1 à 0 contre RSCA Futures lors du match décisif, déclenchant des réactions de joie et de fierté de la part des joueurs clés, Kylian Hazard et Alexis De Sart.

Après le coup de sifflet final, Hazard, qui a été un pilier offensif tout au long de la saison, s'est exprimé sur la performance de l'équipe.

"Nous avons raté de peu la montée l'année dernière. Nous nous sommes remis au travail. Nous avons connu un début de saison difficile, mais nous nous sommes bien repris et finalement, nous soulevons la coupe. C'est une émotion énorme pour chaque joueur. Le plus important, c'est de l'avoir accompli ensemble. Maintenant, nous allons faire la fête."

Alexis De Sart, a lui aussi exprimé sa joie. "C'est magnifique d'offrir cela aux supporters. Ce n'était pas notre meilleur match, mais le plus important, ce sont les trois points. Nous avons marqué ce but, puis nous avons essayé de conserver le score. Ensuite, c'est la folie dans ce stade. Nous sommes simplement heureux après un match plein de tension. Mais le plus important, c'est de vivre ces moments, de remporter des championnats. Tout ce que nous avons, nous le méritons."