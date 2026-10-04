D1 FFA : la remontada des Zébra Elites qui passent devant l'Olympic au classement !

Pour le dernier match de la 6e journée de D1FFA, les Zébra Elites ont réussi à surmonter un retard de deux buts sur la pelouse d'Onhaye avant d'émerger en toute fin de rencontre. Un résultat qui permet aux jeunes pousses zébrées de passer devant le voisin de l'Olympic de Charleroi au classement.

Pour conclure cette 6e journée de D1 FFA, ce sont deux équipes à égalité avec six points et classées en 8e et 9e position qui s'affrontaient ce dimanche après-midi au stade Jean Mathieu : Onhaye et les Zébras Elites.

Deux buts en première mi-temps

Une rencontre que les joueurs locaux, promus cette saison, ont entamé de la meilleure de manière en ouvrant le score après seulement une petite dizaine de minutes de jeu par l'entremise de François Maistrieux.

Onhaye doublera même la mise après la demi-heure grâce à son taulier Kylian Gerardot. Le grand défenseur central 1m95 sautait plus haut que ses adversaires pour marquer.

Mais la rencontre n'était pas encore terminée car les jeunes pousses du Sporting carolo revenaient à 2-1 à l'heure de jeu. Survoltés, les jeunes Zèbres allaient recoller au score à quelques minutes de la fin. Un coup de massue pour les locaux qui allaient totalement s'effondrer en fin de match et prendre deux nouveaux buts. Incroyable scénario. Les Zébras Elites l'emportaient 2-4 alors que la rencontre semblait très mal embarquée.

Devant l'Olympic

Grâce à ce succès, les Zébras Elites prennent un peu d'air avec la queue du classement et dépassent même le voisin de l'Olympic de Charleroi, contraint au partage par Meux dans ses installations de la Neuville. Avec neufs points, les jeunes Zèbres pointent désormais au septième rang avec une unité d'avance sur les "Dogues" et une de retard sur le RAEC Mons, sixième.





Onhaye reste donc neuvième, après cette improbable défaite, avec un point d'avance sur Habay-la-Neuve et deux sur un SL16 toujours à la peine offensivement en ce début de saison.

Meux et le RWDM co-leaders

Pour rappel, la journée d'hier a vu la défaite du RWDM et le partage de Meux. Les deux équipes se partagent donc le leadership de la D1 FFA avec deux points d'avance sur un autre duo, l'Union Rochefortoise et Tubize-Braine, respectivement vainqueurs sur le même score de 1-0 du SL16 et de Habay-la-Neuve.