🎥 Bruges devra sortir le grand jeu au retour pour poursuivre l'aventure européenne

Le Club de Bruges a été bousculé à Molde. Les hommes de Ronny Deila doivent s'avouer vaincus sur un contre en fin de partie.

Directement qualifié pour les huitièmes de finale de Conférence League en sa qualité de premier de groupe, le Club de Bruges retrouvait le parfum d'une soirée européenne du côté de Molde. Mais le match disputé en bordure de Fjord n'a pas tourné à la promenade de santé pour les Blauw en Zwart.

La surface synthétique poussait Ronny Deila à laisser Andreas Skov Olsen sur le banc, pour placer Maxim De Cuyper plus haut et positionner Denis Odoi à l'arrière droit. Ce dernier a d'emblée été ciblé par Molde avec beaucoup de ballons dans son dos. Et pourtant, c'est bien lui qui est à l'origine de l'un des premiers frissons de cette partie avec un centre mal calibré qui s'est échoué sur la barre.

Des premières minutes également marquées par le but de Michal Skoras annulé pour hors-jeu malgré la superbe passe en profondeur d'Hans Vanaken pour prendre la défense à revers. Des premières occasions qui ne traduisent cependant pas les difficultés brugeoises face au pressing adverse.

Malgré le manque de rythme criant (actuellement en pleine intersaison, Molde n'a disputé que deux matchs officiels ces trois derniers mois), les locaux ont rapidement pris le Club à la gorge avec un pressing de tous les instants. Les hommes de Ronny Deila ont alors tenté de créer le danger sur attaque rapide, sans forcément inquiéter le gardien adverse.

Nordin Jackers a, lui, dû se détendre une première fois cinq minutes avant la mi-temps sur une tête bondissante de Veton Berisha. 60 secondes plus tard, il se montrait impuissant sur l'ouverture du score norvégienne. La perte de balle de Brandon Mechele désorganisait toute la défense brugeoise, ce dont profitait Halldor Stenvik pour filer dans le dos d'Odoi et ouvrir le score avant le repos.

L'ajustement de Ronny Deila

Bruges mené, Ronny Deila réagissait en passant à trois derrière pour la seconde mi-temps. La sortie de Jorne Spileers pour Kyriani Sabbe signifiait le recul de Maxim De Cuyper dans l'arrière-garde aux côtés d'Odoi et de Mechele. Malgré l'excellente montée de Sabbe, c'est bien de Meijer que proviennent les premiers dangers du second acte avec deux centres très dangereux dégagés difficilement.

Malgré une deuxième mi-temps plus aboutie, le Club a peiné à se montrer dangereux à d'autres occasions. Ce qui a poussé Deila à lancer deux nouvelles cartouches dans la bataille à 20 minutes de la fin, avec les rentrées d'Andreas Skov Olsen et Philip Zinckernagel, de retour de blessure.

Et c'est finalement de ce dernier qu'est indirectement venu la lumière. Sur un centre du Danois, Oyvann contre le ballon du bras sur la ligne du grand rectangle. L'arbitre n'hésite pas et désigne logiquement le point de penalty. Maxim De Cuyper a alors permis aux Blauw en Zwart de revenir à hauteur de manière assez heureuse en prenant le gardien à contrepied.

Mais alors que Bruges poussait en fin de match et que Molde commençait à payer son manque de matchs, ce sont bien les Norvégiens qui ont arraché la victoire. Sur une reconversion ultra rapide, Berisha et Gulbrandsen ont pris toute la défense à défaut pour faire 2-1 dans le money time, de quoi prendre l'avantage en vue du match retour jeudi prochain.

