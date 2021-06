L'Ukraine se qualifie au bout de la nuit, l'Angleterre se frotte les mains

La Suède et l'Ukraine ont dû avoir recours à la prolongation pour décider du sort de cette rencontre.

La rencontre entre la Suède et l'Ukraine était certainement le huitième de finale le moins attendu et le moins sexy de cette édition de l'Euro 2020. Pourtant, les deux équipes se sont livrées une chouette bataille ce mardi à Glasgow.

Après ler quart d'heure habituel durant lequel personne ne veut prendre le moindre risque, c'est Yaremchuk puis Isak qui se montrent dangereux. De son côté, Yarmolenko se fait remarquer avec un extérieur du gauche façon Quaresma pour trouver Zinchenko: le joueur de Manchester City ouvre la marquer (27', 0-1).

Mais les Suédois ont de la ressource et après plusieurs centres ratés, Forsberg prend sa chance: le ballon est dévié, le gardien ukrainien est battu (43', 1-1). Après la pause, tout va s'emballer. Les deux équipes tentent de se qualifier dans les 90 minutes, Sydorchuk trouve le poteau, Forsberg aussi: le jeu devient ouvert et Forsberg trouve encore la barre.

Dès le début de la prolongation, il y a un tournant dans cette rencontre: Danielson est expulsé pour une bien vilaine semelle sur Besedin. La suite? Rien, absolument rien: les deux équipes sont fatiguées, les joueurs restent longtemps au sol, certains doivent quitter le terrain.

Mais à la 120ème minute, un centre de Zinchenko trouve parfaitement Dobvyk qui marque le but qui qualifie son pays pour la première fois de son histoire pour un quart de finale de l'Euro. Comme quoi, avec seulement 3 points et un avérage négatif dans les poules, on peut être en quart de finale.

Au final, c'est l'Angleterre qui se frotte les mains du scénario du match. Les Ukrainiens ont perdu plusieurs joueurs sur blessure, dont Besedin et Yarmolenko, et ont dépensé beaucoup d'énergie.