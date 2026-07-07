LIVE : Mi-temps : la Belgique mène face aux USA ! (1-2)

45+7

Pulisic le donne directement dans les gants de Courtois, et la pause est sifflée



45+6

Belle action américaine, Balogun force le corner devant Ngoy !



45+4

Sortie de Courtois devant Balogun !!



45+4

Belle combinaison entre Ngoy et Lukebakio qui frappe, c'est trop croisé



45+3

Corner obtenu par Trossard côté gauche



45+1

Pas de corner ! C'est plus logique



45

BALOGUN !! Longue touche, l'attaquant reprend depuis le petit rectangle, au-dessus !! C'est un corner, Ngoy aurait dévié le ballon...



43

Bien défendu de Ngoy sur le contre des USA !



43

Ooooh quelle occasion !! Lukebakio place sa tête juste à côté !!!



42

Faute de Richards sur Vanaken dos au but



40

Nathan Ngoy défend bien sur un bon ballon à destination de Balogun



39

Reprise de Raskin au premier poteau, arrêt et relance de Freese... De Cuyper coupe très bien le contre américain



39

Corner pour la Belgique !



38

Prise de risque entre Mechele et Tielemans, mais ça passe...



35

McKennie tacle sévèrement Raskin et prend une jaune logique



35

Carte jaune pour Weston McKennie





35

Centre de Freeman, repoussé par De Cuyper



33

Très belle ouverture de Tielemans vers la gauche, Trossard centre et De Ketelaere place une belle tête au fond !



33

GOAAAAAAAAAAL !!! CHARLES DE KETELAERE !!!



33



But de Charles De Ketelaere (Leandro Trossard)





32

Hans Vanaken a en réalité dévié le coup-franc! C'est dommage !



31

TILLMAN !!! C'est goaaaal ! Un superbe coup-franc ! C'est 1-1...



31



But de Malik Tillman





30

Ooh une faute mal placée devant le rectangle belge ! Mechele sur Balogun !



29

Faute de Raskin pour stopper une phase américaine



28

Les USA sont bien revenus du break, mais la Belgique récupère le ballon notamment grâce à une belle lecture du jeu de Vanaken



24

De Cuyper intervient très bien devant Sergiño Dest ! Le public est furieux mais il n'y a absolument rien ! Et c'est le "hydration break", dont les USA ont bien besoin



22

Chris Richards se fait une grosse frayeur devant De Ketelaere !! Cette équipe des USA est méconnaissable !



21

Belle interception de Lukebakio sur une mauvaise passe latérale de Tillman ! Il part ensuite au grand galop mais son une-deux avec De Ketelaere ne passe pas



21

Amadou Onana

Hans Vanaken





20

Petite frayeur sur un ballon en retrait de Lukebakio, Courtois doit dégager !



19

C'est Hans Vanaken qui va remplacer le milieu de terrain d'Aston Villa



19

C'est bel et bien fini pour Amadou Onana



17

Aïe... cela semble fini pour Onana, qui est intervenu sur une mauvaise relance américaine mais s'est blessé



15

Un ballon en profondeur ne parvient pas à McKennie... les USA font un horrible début de match !



14

Frappe de Trossard au-dessus, après une longue phase de possession intéressante des Diables et et de bons centre de Lukebakio, Castagne



12

Belle intervention de Castagne sur un passe qui aurait pu être dangereuse vers Balogun



10

Superbe action de Nicolas Raskin qui s'infiltre sur une relance médiocre de Dest, et son centre-tir trouve CDK à bout portant !



9



But de Charles De Ketelaere (Nicolas Raskin)





9

DE KETELAAAAAAEEEERE ! Goaaaaaaaaaaal pour les Diables Rouges !



8

Ooooh la grosse occasion ! Onana s'était magnifiquement sorti du marquage au milieu, Lukebakio avance et décale Castagne dont le centre trouve Tielemans en retrait... sa reprise est croquée !



6

Ca joue très lentement derrière, Ngoy tente ensuite un long ballon perdu



4

McKennie tente d'aller chercher Balogun mais c'est trop long et les Belges récupèrent le ballon



2

Tête de Charles De Ketelaere sur le corner suivant, Freese capte



1

Première rentrée en touche et une première grosse occasion !! Castagne !!! Freese sort une belle claquette sur sa frappe enroulée !



1

Etats-Unis - Belgique: 0-0





01:57

Les hymnes ont retenti : c'est bientôt parti

Les équipes prennent place après un hymne américain scandé par tout un stade



00:59

Les onze de base sont connus

Doku et KDB sont sur le banc. Balogun, côté américain, est bien présent



Etats-Unis: Matt Freese - Tim Ream - Chris Richards - Alex Freeman - Antonee Robinson - Malik Tillman - Tyler Adams - Weston McKennie - Sergino Dest - Christian Pulisic - Folarin Balogun

Banc: Matt Turner - Auston Trusty - Giovanni Reyna - Ricardo Pepi - Brenden Aaronson - Miles Robinson - Sebastian Berhalter - Max Arfsten - Haji Wright - Timothy Weah - Mark McKenzie - Joe Scally - Chris Brady - Alejandro Zendejas



Belgique: Thibaut Courtois - Timothy Castagne - Brandon Mechele - Nathan Ngoy - Maxim De Cuyper - Amadou Onana - Nicolas Raskin - Dodi Lukebakio - Youri Tielemans - Leandro Trossard - Charles De Ketelaere

Banc: Zeno Debast - Arthur Theate - Axel Witsel - Kevin De Bruyne - Romelu Lukaku - Jérémy Doku - Senne Lammens - Mike Penders - Thomas Meunier - Koni De Winter - Joaquin Seys - Diego Moreira - Hans Vanaken - Alexis Saelemaekers - Matias Fernandez Pardo



















