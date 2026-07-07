0-1
Malik Tillman 31'
1-1
1-2
|Date:
|07/07/2026 02:00
|Compétition:
|Coupe du Monde
|journée:
|Huitièmes de finales
LIVE : Mi-temps : la Belgique mène face aux USA ! (1-2)
La Belgique affronte les Etats-Unis dans la nuit de lundi à mardi à Seattle. Les Diables Rouges peuvent-ils le faire ?
Mi-temps
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Mi-temps
Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
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45+7
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Pulisic le donne directement dans les gants de Courtois, et la pause est sifflée
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45+6
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Belle action américaine, Balogun force le corner devant Ngoy !
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45+4
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Sortie de Courtois devant Balogun !!
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45+4
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Belle combinaison entre Ngoy et Lukebakio qui frappe, c'est trop croisé
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45+3
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Corner obtenu par Trossard côté gauche
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45+1
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Pas de corner ! C'est plus logique
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45
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BALOGUN !! Longue touche, l'attaquant reprend depuis le petit rectangle, au-dessus !! C'est un corner, Ngoy aurait dévié le ballon...
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43
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Bien défendu de Ngoy sur le contre des USA !
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43
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Ooooh quelle occasion !! Lukebakio place sa tête juste à côté !!!
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42
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Faute de Richards sur Vanaken dos au but
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Nathan Ngoy défend bien sur un bon ballon à destination de Balogun
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39
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Reprise de Raskin au premier poteau, arrêt et relance de Freese... De Cuyper coupe très bien le contre américain
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39
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Corner pour la Belgique !
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Prise de risque entre Mechele et Tielemans, mais ça passe...
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35
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McKennie tacle sévèrement Raskin et prend une jaune logique
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35
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Carte jaune pour Weston McKennie
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35
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Centre de Freeman, repoussé par De Cuyper
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33
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Très belle ouverture de Tielemans vers la gauche, Trossard centre et De Ketelaere place une belle tête au fond !
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33
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GOAAAAAAAAAAL !!! CHARLES DE KETELAERE !!!
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33
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But de Charles De Ketelaere (Leandro Trossard)
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32
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Hans Vanaken a en réalité dévié le coup-franc! C'est dommage !
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31
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TILLMAN !!! C'est goaaaal ! Un superbe coup-franc ! C'est 1-1...
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But de Malik Tillman
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Ooh une faute mal placée devant le rectangle belge ! Mechele sur Balogun !
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29
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Faute de Raskin pour stopper une phase américaine
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Les USA sont bien revenus du break, mais la Belgique récupère le ballon notamment grâce à une belle lecture du jeu de Vanaken
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De Cuyper intervient très bien devant Sergiño Dest ! Le public est furieux mais il n'y a absolument rien ! Et c'est le "hydration break", dont les USA ont bien besoin
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22
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Chris Richards se fait une grosse frayeur devant De Ketelaere !! Cette équipe des USA est méconnaissable !
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21
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Belle interception de Lukebakio sur une mauvaise passe latérale de Tillman ! Il part ensuite au grand galop mais son une-deux avec De Ketelaere ne passe pas
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21
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Amadou Onana
Hans Vanaken
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Petite frayeur sur un ballon en retrait de Lukebakio, Courtois doit dégager !
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19
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C'est Hans Vanaken qui va remplacer le milieu de terrain d'Aston Villa
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19
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C'est bel et bien fini pour Amadou Onana
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17
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Aïe... cela semble fini pour Onana, qui est intervenu sur une mauvaise relance américaine mais s'est blessé
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15
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Un ballon en profondeur ne parvient pas à McKennie... les USA font un horrible début de match !
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14
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Frappe de Trossard au-dessus, après une longue phase de possession intéressante des Diables et et de bons centre de Lukebakio, Castagne
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12
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Belle intervention de Castagne sur un passe qui aurait pu être dangereuse vers Balogun
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10
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Superbe action de Nicolas Raskin qui s'infiltre sur une relance médiocre de Dest, et son centre-tir trouve CDK à bout portant !
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9
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But de Charles De Ketelaere (Nicolas Raskin)
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9
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DE KETELAAAAAAEEEERE ! Goaaaaaaaaaaal pour les Diables Rouges !
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8
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Ooooh la grosse occasion ! Onana s'était magnifiquement sorti du marquage au milieu, Lukebakio avance et décale Castagne dont le centre trouve Tielemans en retrait... sa reprise est croquée !
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6
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Ca joue très lentement derrière, Ngoy tente ensuite un long ballon perdu
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4
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McKennie tente d'aller chercher Balogun mais c'est trop long et les Belges récupèrent le ballon
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2
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Tête de Charles De Ketelaere sur le corner suivant, Freese capte
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1
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Première rentrée en touche et une première grosse occasion !! Castagne !!! Freese sort une belle claquette sur sa frappe enroulée !
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1
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Etats-Unis - Belgique: 0-0
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01:57
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Les hymnes ont retenti : c'est bientôt parti
Les équipes prennent place après un hymne américain scandé par tout un stade
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00:59
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Les onze de base sont connus
Doku et KDB sont sur le banc. Balogun, côté américain, est bien présent
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Banc: Matt Turner - Auston Trusty - Giovanni Reyna - Ricardo Pepi - Brenden Aaronson - Miles Robinson - Sebastian Berhalter - Max Arfsten - Haji Wright - Timothy Weah - Mark McKenzie - Joe Scally - Chris Brady - Alejandro Zendejas
Banc: Zeno Debast - Arthur Theate - Axel Witsel - Kevin De Bruyne - Romelu Lukaku - Jérémy Doku - Senne Lammens - Mike Penders - Thomas Meunier - Koni De Winter - Joaquin Seys - Diego Moreira - Hans Vanaken - Alexis Saelemaekers - Matias Fernandez Pardo
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19:33
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Etats-Unis
|Freese Matt
| 6.23
Matt Freese @ Etats-Unis - Belgique6.23
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|Ream Tim
| 6.43
Tim Ream @ Etats-Unis - Belgique6.43
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|Richards Chris
| 6.54
Chris Richards @ Etats-Unis - Belgique6.54
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|Freeman Alex
| 6.54
Alex Freeman @ Etats-Unis - Belgique6.54
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|Robinson Antonee
| 6.4
Antonee Robinson @ Etats-Unis - Belgique6.4
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|Tillman Malik ⚽
| 7.3
Malik Tillman @ Etats-Unis - Belgique7.3
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|Adams Tyler
| 6.73
Tyler Adams @ Etats-Unis - Belgique6.73
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|McKennie Weston
| 5.76
Weston McKennie @ Etats-Unis - Belgique5.76
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|Dest Sergino
| 5.98
Sergino Dest @ Etats-Unis - Belgique5.98
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|Pulisic Christian
| 6.2
Christian Pulisic @ Etats-Unis - Belgique6.2
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|Balogun Folarin
| 6.3
Folarin Balogun @ Etats-Unis - Belgique6.3
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|Banc
|Turner Matt
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|Trusty Auston
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|Reyna Giovanni
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|Pepi Ricardo
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|Aaronson Brenden
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|Robinson Miles
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|Berhalter Sebastian
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|Arfsten Max
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|Wright Haji
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|Weah Timothy
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|McKenzie Mark
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|Scally Joe
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|Brady Chris
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|Zendejas Alejandro
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Belgique
|Courtois Thibaut
| 6.1
Thibaut Courtois @ Etats-Unis - Belgique6.1
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|Castagne Timothy
| 7.2
Timothy Castagne @ Etats-Unis - Belgique7.2
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|Mechele Brandon
| 6.5
Brandon Mechele @ Etats-Unis - Belgique6.5
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|Ngoy Nathan
| 6.4
Nathan Ngoy @ Etats-Unis - Belgique6.4
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|De Cuyper Maxim
| 7.2
Maxim De Cuyper @ Etats-Unis - Belgique7.2
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|Onana Amadou
| 6.4
Amadou Onana @ Etats-Unis - Belgique6.4
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|Raskin Nicolas A
| 7.3
Nicolas Raskin @ Etats-Unis - Belgique7.3
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|Lukebakio Dodi
| 6.7
Dodi Lukebakio @ Etats-Unis - Belgique6.7
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|Tielemans Youri
| 6.6
Youri Tielemans @ Etats-Unis - Belgique6.6
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|Trossard Leandro A
| 7.3
Leandro Trossard @ Etats-Unis - Belgique7.3
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|De Ketelaere Charles ⚽ ⚽
| 9.3
Charles De Ketelaere @ Etats-Unis - Belgique9.3
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|Banc
|Debast Zeno
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|Theate Arthur
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|Witsel Axel
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|De Bruyne Kevin
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|Lukaku Romelu
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|Doku Jérémy
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|Lammens Senne
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|Penders Mike
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|Meunier Thomas
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|De Winter Koni
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|Seys Joaquin
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|Moreira Diego
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|Vanaken Hans
| 6.3
Hans Vanaken @ Etats-Unis - Belgique6.3
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|Saelemaekers Alexis
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|Fernandez Pardo Matias
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