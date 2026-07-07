Date: 07/07/2026 02:00
Compétition: Coupe du Monde
journée: Huitièmes de finales

LIVE : Mi-temps : la Belgique mène face aux USA ! (1-2)

La Belgique affronte les Etats-Unis dans la nuit de lundi à mardi à Seattle. Les Diables Rouges peuvent-ils le faire ?

Tous les matches en direct
Classement Live
Temps   Mi-temps 


Arbitre 		Mi-temps


Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
45+7
 Pulisic le donne directement dans les gants de Courtois, et la pause est sifflée
45+6
 Belle action américaine, Balogun force le corner devant Ngoy !
45+4
 Sortie de Courtois devant Balogun !!
45+4
 Belle combinaison entre Ngoy et Lukebakio qui frappe, c'est trop croisé
45+3
 Corner obtenu par Trossard côté gauche
45+1
 Pas de corner ! C'est plus logique
45
 BALOGUN !! Longue touche, l'attaquant reprend depuis le petit rectangle, au-dessus !! C'est un corner, Ngoy aurait dévié le ballon...
43
 Bien défendu de Ngoy sur le contre des USA !
43
 Ooooh quelle occasion !! Lukebakio place sa tête juste à côté !!!
42
 Faute de Richards sur Vanaken dos au but
40
 Nathan Ngoy défend bien sur un bon ballon à destination de Balogun
39
 Reprise de Raskin au premier poteau, arrêt et relance de Freese... De Cuyper coupe très bien le contre américain
39
 Corner pour la Belgique !
38
 Prise de risque entre Mechele et Tielemans, mais ça passe...
35
 McKennie tacle sévèrement Raskin et prend une jaune logique
35
  Carte jaune pour Weston McKennie
35
 Centre de Freeman, repoussé par De Cuyper
33
 Très belle ouverture de Tielemans vers la gauche, Trossard centre et De Ketelaere place une belle tête au fond !
33
 GOAAAAAAAAAAL !!! CHARLES DE KETELAERE !!!
33

But 		But de Charles De Ketelaere (Leandro Trossard)
32
 Hans Vanaken a en réalité dévié le coup-franc! C'est dommage !
31
 TILLMAN !!! C'est goaaaal ! Un superbe coup-franc ! C'est 1-1...
31

But 		But de Malik Tillman
30
 Ooh une faute mal placée devant le rectangle belge ! Mechele sur Balogun !
29
 Faute de Raskin pour stopper une phase américaine
28
 Les USA sont bien revenus du break, mais la Belgique récupère le ballon notamment grâce à une belle lecture du jeu de Vanaken
24
 De Cuyper intervient très bien devant Sergiño Dest ! Le public est furieux mais il n'y a absolument rien ! Et c'est le "hydration break", dont les USA ont bien besoin
22
 Chris Richards se fait une grosse frayeur devant De Ketelaere !! Cette équipe des USA est méconnaissable !
21
 Belle interception de Lukebakio sur une mauvaise passe latérale de Tillman ! Il part ensuite au grand galop mais son une-deux avec De Ketelaere ne passe pas
21
 remplacé Amadou Onana
remplaçant Hans Vanaken
20
 Petite frayeur sur un ballon en retrait de Lukebakio, Courtois doit dégager !
19
 C'est Hans Vanaken qui va remplacer le milieu de terrain d'Aston Villa
19
 C'est bel et bien fini pour Amadou Onana
17
 Aïe... cela semble fini pour Onana, qui est intervenu sur une mauvaise relance américaine mais s'est blessé
15
 Un ballon en profondeur ne parvient pas à McKennie... les USA font un horrible début de match !
14
 Frappe de Trossard au-dessus, après une longue phase de possession intéressante des Diables et et de bons centre de Lukebakio, Castagne
12
 Belle intervention de Castagne sur un passe qui aurait pu être dangereuse vers Balogun
10
 Superbe action de Nicolas Raskin qui s'infiltre sur une relance médiocre de Dest, et son centre-tir trouve CDK à bout portant !
9

But 		But de Charles De Ketelaere (Nicolas Raskin)
9
 DE KETELAAAAAAEEEERE ! Goaaaaaaaaaaal pour les Diables Rouges !
8
 Ooooh la grosse occasion ! Onana s'était magnifiquement sorti du marquage au milieu, Lukebakio avance et décale Castagne dont le centre trouve Tielemans en retrait... sa reprise est croquée !
6
 Ca joue très lentement derrière, Ngoy tente ensuite un long ballon perdu
4
 McKennie tente d'aller chercher Balogun mais c'est trop long et les Belges récupèrent le ballon
2
 Tête de Charles De Ketelaere sur le corner suivant, Freese capte
1
 Première rentrée en touche et une première grosse occasion !! Castagne !!! Freese sort une belle claquette sur sa frappe enroulée !
1
 Etats-Unis - Belgique: 0-0
01:57
 Les hymnes ont retenti : c'est bientôt parti
Les équipes prennent place après un hymne américain scandé par tout un stade
00:59
 Les onze de base sont connus
Doku et KDB sont sur le banc. Balogun, côté américain, est bien présent
Etats-Unis (Etats-Unis - Belgique)
Etats-Unis: Matt Freese - Tim Ream - Chris Richards - Alex Freeman - Antonee Robinson - Malik Tillman - Tyler Adams - Weston McKennie - Sergino Dest - Christian Pulisic - Folarin Balogun
Banc: Matt Turner - Auston Trusty - Giovanni Reyna - Ricardo Pepi - Brenden Aaronson - Miles Robinson - Sebastian Berhalter - Max Arfsten - Haji Wright - Timothy Weah - Mark McKenzie - Joe Scally - Chris Brady - Alejandro Zendejas

Belgique (Etats-Unis - Belgique)
Belgique: Thibaut Courtois - Timothy Castagne - Brandon Mechele - Nathan Ngoy - Maxim De Cuyper - Amadou Onana - Nicolas Raskin - Dodi Lukebakio - Youri Tielemans - Leandro Trossard - Charles De Ketelaere
Banc: Zeno Debast - Arthur Theate - Axel Witsel - Kevin De Bruyne - Romelu Lukaku - Jérémy Doku - Senne Lammens - Mike Penders - Thomas Meunier - Koni De Winter - Joaquin Seys - Diego Moreira - Hans Vanaken - Alexis Saelemaekers - Matias Fernandez Pardo





19:33
Etats-Unis - Belgique

Etats-Unis Etats-Unis
Freese Matt 6.23  
  • Arrêts: 3
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
Plus de stats
Ream Tim 6.43  
  • Précision des passes: 31/32 (96.9%)
Plus de stats
Richards Chris 6.54  
  • Précision des passes: 28/31 (90.3%)
Plus de stats
Freeman Alex 6.54  
  • Précision des passes: 24/30 (80%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Robinson Antonee 6.4  
  • Précision des passes: 18/21 (85.7%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Tillman Malik 7.3  
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 7/11 (63.6%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Adams Tyler 6.73  
  • Précision des passes: 27/28 (96.4%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
McKennie Weston   5.76  
  • Précision des passes: 10/16 (62.5%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Dest Sergino 5.98  
  • Précision des passes: 11/14 (78.6%)
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
Plus de stats
Pulisic Christian 6.2  
  • Précision des passes: 12/15 (80%)
  • Dribbles réussis: 2/5 (40%)
Plus de stats
Balogun Folarin 6.3  
  • Précision des passes: 4/6 (66.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Banc
Turner Matt  
Trusty Auston  
Reyna Giovanni  
Pepi Ricardo  
Aaronson Brenden  
Robinson Miles  
Berhalter Sebastian  
Arfsten Max  
Wright Haji  
Weah Timothy  
McKenzie Mark  
Scally Joe  
Brady Chris  
Zendejas Alejandro  
 

Belgique Belgique
Courtois Thibaut 6.1  
  • Arrêts: 0
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 4/12 (33.3%)
Plus de stats
Castagne Timothy 7.2  
  • Précision des passes: 19/20 (95%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Mechele Brandon 6.5  
  • Précision des passes: 25/29 (86.2%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Ngoy Nathan 6.4  
  • Précision des passes: 18/24 (75%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 0/5 (0%)
Plus de stats
De Cuyper Maxim 7.2  
  • Précision des passes: 23/25 (92%)
  • Passes clés: 2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des centres: 2/2 (100%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Onana Amadou 6.4  
  • Précision des passes: 12/13 (92.3%)
Plus de stats
Raskin Nicolas A 7.3  
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 26/31 (83.9%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Lukebakio Dodi 6.7  
  • Précision des passes: 11/12 (91.7%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 4/6 (66.7%)
Plus de stats
Tielemans Youri 6.6  
  • Précision des passes: 17/20 (85%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
Plus de stats
Trossard Leandro A 7.3  
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 12/13 (92.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
De Ketelaere Charles ⚽ ⚽ 9.3  
  • Buts: 2
  • Précision des passes: 12/13 (92.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 3/3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Banc
Debast Zeno  
Theate Arthur  
Witsel Axel  
De Bruyne Kevin  
Lukaku Romelu  
Doku Jérémy  
Lammens Senne  
Penders Mike  
Meunier Thomas  
De Winter Koni  
Seys Joaquin  
Moreira Diego  
Vanaken Hans 6.3  
  • Précision des passes: 9/11 (81.8%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Saelemaekers Alexis  
Fernandez Pardo Matias  
Les billets pour Belgique - États-Unis explosent : les prix donnent le vertige

Les billets pour Belgique - États-Unis explosent : les prix donnent le vertige

04/07

Les supporters belges devront casser leur tirelire pour assister au huitième de finale de la Coupe du monde face aux États-Unis. Les prix des billets ont explosé à quelques...

"Il est d'une lenteur incroyable" : un Diable Rouge se fait démolir... par la presse néerlandaise

"Il est d'une lenteur incroyable" : un Diable Rouge se fait démolir... par la presse néerlandaise

05/07 1

Les Diables Rouges défient les États-Unis dans la nuit de lundi à mardi. Solide depuis le début du tournoi, Brandon Mechele n'a pas convaincu contre le Sénégal.

"Mais quel scandale !" : les supporters belges s'insurgent contre la décision de la FIFA concernant Balogun

"Mais quel scandale !" : les supporters belges s'insurgent contre la décision de la FIFA concernant Balogun

05/07 4

La FIFA s'attire les foudres des supporters belges en annulant la suspension de l'attaquant américain Folarin Balogun juste avant le huitième de finale de la Coupe du monde...

"Merci à la FIFA..." : Donald Trump exulte après le cadeau fait aux États-Unis avant d'affronter la Belgique

"Merci à la FIFA..." : Donald Trump exulte après le cadeau fait aux États-Unis avant d'affronter la Belgique

05/07

À deux jours du choc entre la Belgique et les États-Unis en Coupe du monde 2026, la FIFA annule la suspension de Folarin Balogun. Un énorme passe-droit qui provoque la colè...

"Shame on you !" : le Parti socialiste accuse la FIFA d'avoir favorisé les États-Unis dans l'affaire Balogun

"Shame on you !" : le Parti socialiste accuse la FIFA d'avoir favorisé les États-Unis dans l'affaire Balogun

05/07 2

Le PS attaque la FIFA sur X (ex-Twitter) après l'annulation de la suspension de Balogun. Un huitième de finale contre les USA devenu ultra-politique.

L'Union Belge prête à saisir le tribunal d'arbitrage du sport dans le dossier Balogun !

L'Union Belge prête à saisir le tribunal d'arbitrage du sport dans le dossier Balogun !

06/07

L'Union Belge ne compte pas se laisser faire dans le dossier concernant Folarin Balogun. Elle s'est saisie du Tribunal d'arbitrage du Sport (TAS) concernant sa suspension.

Les Diables Rouges sur leurs gardes : faut-il craindre un arbitrage en faveur des États-Unis ?

Les Diables Rouges sur leurs gardes : faut-il craindre un arbitrage en faveur des États-Unis ?

06/07 3

Faut-il craindre un arbitrage favorable aux États-Unis face à la Belgique en seizièmes de finale ? La décision controversée de la FIFA concernant Folarin Balogun et plusieu...

Coupe du Monde

 Huitièmes de finales
Canada Canada 0-3 Maroc Maroc
Paraguay Paraguay 0-1 France France
Brésil Brésil 1-2 Norvège Norvège
Mexique Mexique 2-3 Angleterre Angleterre
Portugal Portugal 0-1 Espagne Espagne
Etats-Unis Etats-Unis 1-2 Belgique Belgique
Argentine Argentine 18:00 Egypte Egypte
Suisse Suisse 22:00 Colombie Colombie
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved