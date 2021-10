Le FC Liège se méfie de Heist : "Un match piège"

Ce dimanche après-midi, le matricule 4 reçoit Heist lors de la septième journée de Nationale 1.

Leader du championnat, le FC Liège reçoit le septième, Heist ce week-end. "Une équipe que beaucoup sous-estiment peut-être. Un match piège car c'est une équipe difficile à manier. Leur bloc défensif travaille énormément et offensivement, cela fait partie du top de la série quand on voit leurs transitions et leurs reconversions. De plus, il y a beaucoup de verticalité, de vitesse et de mobilité. Nous devrons jouer juste et ne pas avoir de moments d'absence sinon nous serons punis", a confié Drazen Brncic en conférence de presse.

Après le partage à Dender (0-0) le week-end dernier, le matricule 4 veut renouer avec la victoire. De plus, les Liégeois veulent conforter leur première place au classement. "Nous sommes favoris donc nous voulons cette victoire. Nous ferons tout pour nous imposer", a conclu l'ancien joueur de l'AC Milan.