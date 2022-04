Festival de buts à Rocourt, le RFC Liège atomise La Louvière Centre

Ce mercredi soir, le RFC Liège recevait La Louvière Centre, lanterne rouge de Nationale 1.

Après sa défaite aux Francs Borains le week-end dernier, le RFC Liège avait à coeur de renouer avec la victoire contre La Louvière Centre. Pour cette joute face à la lanterne rouge de Nationale 1, Gaëtan Englebert pouvait compter sur l'ensemble de son groupe hormis Reuten (suspendu).

Le coach des locaux avait prévenu que ses joueurs prendraient directement les visiteurs à la gorge. Toutefois, les Sang et Marine se montreront imprécis et brouillons au départ de la rencontre. La première occasion franche sera liégeoise avec un tir de Lallemand boxé par Fuakuingi (7e). Le tournant de la rencontre aura lieu juste après avec l'exclusion de Luhaka (11e). Le capitaine des Loups verra rouge après une faute sur Lallemand juste à l'entrée de la surface. Quelques minutes après, Liège ouvrira le score via une magnifique frappe de son n°9 (15e), 1-0.

Le matricule 4 poussera pour faire le break mais le portier louvièrois gardera les siens dans la rencontre après deux arrêts décisifs sur un tir à distance de Mouhli puis ànbout portant devant Mouchamps (31e). Bien servi par Lambot, Bruggeman doublera la mise peu après l'heure de jeu (33e), 2-0. Bustin enfoncera le clou grâce à une reprise de la tête de Bustin (37e), 3-0. Lallemand ira de son doublé sur un centre précis de D'Ostilio (44e), 4-0. Mouhli plantera même une cinquième rose juste avant la pause (45e), 5-0.

En début de seconde période, Liège continuera sur sa lancée en inscrivant un sixième but via Perbet (47e), 6-0. Monté au jeu à la pause, Vanpevenage captera mal le centre de D'Ostilio qui finira au fond (54e), 7-0. Lallemand signera même un triplé peu avant l'heure de jeu (59e), 8-0. Le festival de buts ne s'arrêtera pas là, Perbet décidera de claquer un triplé lui aussi (63e et 77e), 10-0.

Grâce à cette plantureuse victoire, le RFC Liège réintègre le top 4 et prend même la troisième place.

Fiche technique du match :

RFC Liège : Debaty, D'Ostilio, Lambot, Bustin, Nyssen (Van den Ackerveken 52e), Rodes (Köse 52), Mouhli (Cavelier 58e), Bruggeman (Besson 58e), Mouchamps (Prudhomme 52e), Lallemand, Perbet

La Louvière Centre : Fuakuingi (Vanpevenage 46e), Diakhate, Salem-Ngabou, Luhaka, Fonkeu, Sakhi, Bentayeb (Youssouf 69e), Mukala, Kasri (Prokhorov 69e), Ba (Enegued 69e), Aydouni (Dosso 56e)

Cartons : Nyssen (21e) ; Luhaka (rouge 11e), Salem-Ngabou (12e)

Buts : Lallemand (15e, 44e et 59e), Bruggeman (33e), Bustin (37e), Mouhli (45e), Perbet (47e, 63e et 77e), D'Ostilio (54e)

Arbitre : Farid Louai